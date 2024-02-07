福島核電廠含放射性物質水外洩 東電：廠區外無影響

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（中央社東京7日綜合外電報導）共同社報導，日本福島第一核電廠今天發生含放射性物質水外洩事件，東京電力公司（簡稱東電）估算外洩水量為5.5噸，並稱對核電廠廠區外沒有影響。

根據共同社，當地時間今天上午8時55分左右，作業人員在東電福島第一核電廠（福島縣大熊町和雙葉町）發現有水從高溫焚燒爐廠房外牆的排氣口外洩。

東電表示，當時廠房內正在清洗與排氣口相連的核污染水處理裝置，含有裝置內放射性物質的水與清洗用的淡水一起流出。東電估算外洩水量為5.5噸，所含放射性物質為220億貝克。

東電稱對核電廠廠區外沒有影響。廠房旁地面鋪有鐵板，但水可能從縫隙下滲，東電將回收土壤。

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台灣核安會也透過新聞稿說明，依據核安會掌握日本原子力規制委員會（NRA）收到東電通報資料，今天上午福島第一核電廠內高溫焚燒爐廠房東側，距離地面約5公尺的第二銫吸附裝置（SARRY）排氣口發現有漏水情況，該裝置隨即停止運轉，並於過濾水主閥門關閉後確認漏水停止。

核安會為掌握日本福島第一核電廠含氚廢水排放對台灣海域環境的影響，持續透過跨部會合作進行台灣海域輻射監測，於台灣鄰近海域建立107個取樣點，定期監測掌握海水輻射值變化，至今所有監測數據均屬背景變動範圍。（編輯：楊昭彥）1130207