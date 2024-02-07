福島核電廠淨化裝置外洩 核安會：監測無明顯變化

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（中央社記者曾智怡台北7日電）媒體報導日本福島第一核電廠核污染水淨化設備有污染水外洩，核安會表示，洩漏的水是第二銫吸附裝置系統的水和過濾水，東京電力公司已封鎖漏水區域，後續將收集土壤進行清除；另外，目前監測數值均無明顯變化。

核安會透過新聞稿說明，依據核安會掌握日本原子力規制委員會（NRA）收到東京電力公司（簡稱東電）通報資料，7日上午福島第一核電廠內高溫焚燒爐廠房東側，距離地面約5公尺的第二銫吸附裝置（SARRY）排氣口發現有漏水情況，該裝置隨即停止運轉，並於過濾水主閥門關閉後確認漏水停止。

根據東京電力公司通報NRA的資料，核安會指出，洩漏的水是該裝置系統的水和過濾水，總量粗估約為5.5噸，伽馬射線估計為220億貝克；考量漏水有可能透過鐵板縫隙滲入土壤中，東京電力公司隨即封鎖漏水區域，並採取禁止出入的管制措施，後續將收集土壤進行清除。

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核安會表示，目前從廠內四周的監測器、粉塵監測器、排水通道監測器等獲得的監測數值，均無明顯變化，東京電力公司將持續進行監控作業，核安會亦將持續密切關注後續動態資訊。

核安會為掌握日本福島第一核電廠含氚廢水排放對台灣海域環境的影響，持續透過跨部會合作進行台灣海域輻射監測，於台灣鄰近海域建立107個取樣點，定期監測掌握海水輻射值變化，至今所有監測數據均屬背景變動範圍。（編輯：林克倫）1130207