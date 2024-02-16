福島核電廠放射水外洩事故原因 東電：忘關手動閘門

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（中央社記者戴雅真東京16日專電）日本東京電力公司15日公布福島第一核電廠7日發生含放射性物質水外洩的事故原因，在於作業人員忘記關閉手動閘門，但外洩水量從當初公布的5.5噸下調至1.5噸，所含放射性物從220億貝克下修至約66億貝克。

根據東電公布的事故報告，2月7日上午8時53分左右，作業人員在福島第一核電廠高溫焚燒爐廠房東側外牆，距離地面約5公尺的第二銫吸附裝置（SARRY）排氣口處，發現有水從大樓內部外洩。

當時廠房內正在清洗與排氣口相連的核污染水處理裝置，含有裝置內放射性物質的水與清洗用的淡水一起流出。上午9時10分左右，過濾水主閥門關閉，9時16分確認漏水停止。

清洗作業從上午8時30分開始，截至發現漏水的時間，據信受污染的水外洩約40分鐘。

廠房旁地面鋪有鐵板，水可能從縫隙下滲，範圍為長寬各4公尺、深度1公釐，東電緊急將這塊地方劃為限制出入區域，將水擦拭乾淨，並回收土壤。東電也在周遭設置監測儀器，截至15日並未發現造成外部影響。

東電表示，福島第一核電廠發生事故後，由於現場輻射量較高、工作量增加，為了抑制操作人員暴露的輻射劑量，把部分工作交給維修部門（包括外包企業）獨立完成。

根據報告，事故當時，外包企業的作業員2人一組，依照操作手冊檢查手動閘門是否關閉。但他們只檢查了閘門編號，並未確認閘門的狀態。自從2020年以來，這種檢查工作已進行十幾次，每次閘門都是關閉的，不過這次為了讓設備停機之後的氫氣釋出，閘門處於開啟狀態。

報告稱，然而作業員基於過往經驗，以為閘門一直處於關閉狀態，也忽略了閘門開啟時會放置的注意標誌，加上這項工作在高輻射量下進行，基於想要趕緊完成工作的心態，導致出現疏忽。

報告指出，作業員執行確認工作的操作手冊是由東電製作，但這次運作與維修部門之間資訊共享不足，導致實際狀況與手冊上記載的不同。東電表示將嚴正看待，採取措施，以防相同事件再次發生。（編輯：郭中翰）1130216