日媒：東電2024年度擬排逾5萬噸核處理水

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（中央社東京25日綜合外電報導）日媒報導，東京電力公司（簡稱東電）計劃在2024年度排放總共約5萬4600噸「核處理水」。另外，福島第一核電廠2號機組的熔融核燃料團塊取出作業，將延期至2024年10月左右。

綜合日本經濟新聞、共同社等媒體報導，相關人士透露，東電2024年度預計分7次排放總共約5萬4600噸「核處理水」，單次排放量與2023年度相同約為7800噸。

東電計劃在2023年度內（2024年3月底前）分4次排放「核處理水」，約共3萬1200噸，占貯存總量2.3%。而第1波、第2波、第3波排海作業已經在2023年結束，第4波預計今年2月起開始排放。

另外，被視為日本福島第一核電廠廢爐最大難關的熔融核燃料團塊取出作業，2號機組的核燃料團塊取出作業原定在2023年度後半開始，將推遲至2024年10月左右。而這已經是第3度延期。

東電原定在2021年開始取出作業，不過負責取出燃料團塊的機器手臂開發與試驗等未依照預定進行，導致計畫延到2022年後半。之後，因為必須改良機器手臂等狀況，計畫又被推遲到2023年度後半。

而且為了取出燃料團塊，必須慎重移除堆積在貫通到反應爐處的堆積物。儘管東電今年1月開始移除堆積物，目前仍不清楚何時能移除完畢。

另外，東電在機器手臂開發期間，也繼續開發能伸入狹窄縫隙、像是釣竿一般的器具，且預計在2024年10月左右改用這種器具取出燃料團塊。

不過若要改用其他器具必須經過日本原子力規制委員會（類似台灣的核能安全委員會）的審查。

東電今晚將召開記者會，說明取出作業延期原因與未來計畫等。（譯者：楊惟敬/核稿：何宏儒）1130125