日本防衛省新設研究所 研發偵測潛艦新技術

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本內閣官房長官林芳正宣布防衛省將於今年秋天新設的「防衛革新技術研究所（暫稱）」概要，透露「將考慮藉由檢測電磁波、基本粒子等，研究偵測潛艦」。

讀賣新聞報導，隨潛艦靜音程度愈來愈高，益發難以透過聲波偵測，日方有意研究電磁波等新偵測技術，以掌握遠距離的潛艦動向。

林芳正26日強調「將展開創造性研究，並加快重視大幅改變未來作戰方式的功能與技術」，且將招募外部人才進入新的研究單位，最初人員規模預計官、民約100人。

美國「財經內幕」（Business Insider）網站指出，中國目前的潛艦規模約59艘，包含約10艘改良過的基洛級（Kilo-class）、12艘039型、21艘039A型柴電潛艦，以及6艘093/093A型攻擊核潛艦、6艘094型彈道飛彈核潛艦。這些潛艦均已裝備更現代的系統與武器。

共軍更先進的元級柴電潛艦配備絕氣推進系統（AIP，讓潛艦水下潛航時間更長），且似乎正進行升級增加匿蹤性。日本需擴大潛艦艦隊規模、為潛艦配備先進技術並研發新的偵測技術，以取得質的優勢。（譯者：楊惟敬、陳亦偉）1130227