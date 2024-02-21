日企資金遭韓法院交付原告 日政府召見大使抗議

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（中央社東京21日綜合外電報導）有關日本在二戰期間強徵韓國勞工的「前徵用工」訴訟，已知韓國法院將日企繳交的提存金交付原告。日本政府認為此舉讓日企蒙受不當損失，今天召見韓國駐日大使表達嚴重抗議。

日本放送協會（NHK）報導，韓國有關前徵用工的審判中，由於判決日本日立造船公司賠償的官司已定讞，日立造船存放在法院的提存金被拿來作為支付原告的賠償金，成為相關案件中將日企資金交給原告的首例。

日本內閣官房長官林芳正今天上午在記者會中表示，此舉明顯違反日韓請求權協定第2條的判決，讓日本企業蒙受不當損失，日本政府對此表達「極為遺憾」的立場。

日本外務省事務次官岡野正敬今天召見韓國駐日大使尹德敏，對此表達嚴重抗議。

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共同社中文網報導，韓國最高法院2023年12月下令日立造船須賠償每位前勞工5000萬韓元（約新台幣118萬元）。日立造船遵循日本政府立場，認為該問題已藉由1965年的日韓請求權協定獲得解決，因此未同意支付賠償金。為避免在韓資產被扣押等強制執行措施，日立造船在2019年繳交6000萬韓元提存金。

在徵用工相關訴訟中，三菱重工業等日本公司也確定敗訴，但只有日立造船已繳交提存金。（譯者：黃名璽/核稿：施施）1130221