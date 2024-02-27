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伊朗核能力日增 國際原能總署內部報告難掩擔憂

2024/2/27 16:57
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（中央社維也納26日綜合外電報導）根據法新社今天看到的機密報告，聯合國核監督機構日益擔憂伊朗製造核武的能力，伊朗最近的公開聲明更加深了這種憂慮。

法新社報導，2015年旨在遏制德黑蘭核計畫以換取制裁解除的協議破裂以來，伊朗與國際原子能總署（IAEA）的緊張關係一再加劇。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）在這份報告中表示，「伊朗就其生產核武的技術能力發表的公開聲明」，只會讓人更質疑「伊朗保障聲明的正確性和完整性」。

近年伊朗停用監測核計畫的監視裝置並禁止檢查員入境，減少與國際原子能總署合作。

在下週國際原子能總署理事會會議之前，葛羅西再次呼籲德黑蘭「與原子能總署充分、明確地合作」。

葛羅西在這份機密季度報告中表示：「只有透過建設性且有意義的參與，才能解決這些問題。」

德黑蘭否認尋求取得核武。

近年伊朗大幅加強核計畫，現在擁有的材料足以製造數枚原子彈。

在法新社看到的另一份機密報告中，國際原子能總署表示，伊朗估計的濃縮鈾庫存已達2015年協議規定上限的27倍以上。

報告指出，截至2月10日，伊朗濃縮鈾庫存總量估計為5525.5公斤，比去年10月增加1038.7公斤。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130227

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