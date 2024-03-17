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日本完成逾3萬噸核處理水排海 新年度擬排逾5萬噸

2024/3/17 14:16
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（中央社東京17日綜合外電報導）日本東京電力公司（簡稱東電）今天宣布，已完成福島第一核電廠內積存「核處理水」的第4次排海作業，也就是2023年度（到今年3月31日止）內的4次排海作業已告終。

日本經濟新聞報導，東電目前計劃在4月1日起的2024年度，分7次繼續排放5萬4600公噸「核處理水」。

東電已在今天中午12時16分完成從2月28日開始的第4次「核處理水」排海作業，已知在放射性物質氚的海域監測上，並沒有出現超過日本國家標準的數值。

東電從2023年8月24日首度將「核處理水」排入大海，至今4次排海作業總計排放3萬1145公噸「核處理水」。

從「核處理水」排海以來，曾在2023年10月發生5名作業人員遭含放射性物質廢水噴濺意外；接著今年2月7日又發生含放射性物質水外漏意外。

今年3月15日凌晨福島縣外海發生最大震度5弱地震時，東電曾一度暫停排放「核處理水」。

中國不滿日本政府決定排放「核處理水」，2023年8月對日本產水產品祭出全面禁止進口措施作為反制，這讓日本帆立貝出口銳減，原產地北海道等地遭受重大影響，迫使水產業者不得不轉赴美國等地新設加工據點並開拓海外市場。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1130317

#東京電力公司
#福島核災
#日本核處理水
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