日本福島核電廠供電出包 暫停排放核處理水

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（中央社東京24日綜合外電報導）日本東京電力公司（簡稱東電）表示，今天上午10時43分左右，受到福島第一核電廠內供電系統部分停擺影響，已自動停止從4月19日起啟動的第5波「核處理水」排海作業。

日本放送協會（NHK）報導，東電表示，今天上午10時43分左右，在福島第一核電廠內負責供電給內部設備的電源中，有一個電力系統突然停擺，影響所及造成正在進行中的「核處理水」排海作業自動停止。

包括為冷卻2011年核子事故時所產生熔融核燃料團塊等安全上重要設備所需電力，福島第一核電廠已改由其他電力來源繼續供電，東電稱周邊檢測輻射量的監測站等並未出現異常的數值，目前正調查供電異常原因。

福島電視台報導，今天正好是國際原子能總署（IAEA）調查團前往福島第一核電廠考察「核處理水」排海安全性的日子。調查團預計確認排放「核處理水」作業與設備等是否存在問題。

而福島第一核電廠內今天上午10時47分左右，有作業人員在進行挖掘作業時受傷，東電正在調查這起事件是否跟供電系統部分停擺有關。

東電4月19日起開始排放2024年度首波、同時也是整個排海計畫的第5波「核處理水」入海，預計耗時17天左右排放福島第一核電廠內約7800公噸的「核處理水」。（譯者：楊惟敬/核稿：黃名璽）1130424