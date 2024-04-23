IAEA調查團二度赴日 將考察福島第一核電廠

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（中央社東京23日綜合外電報導）國際原子能總署（IAEA）第2度派遣的調查團正在日本考察，預計明天前往福島第一核電廠，確認東京電力公司（簡稱東電）將廠內積存「核處理水」排放入海的安全性。

日本TBS電視台報導，IAEA調查團的考察行程從今天起到4月26日共為期4天。調查團成員今天已跟日本外務省、經濟產業省及東電等單位的人員會面，並確認「核處理水」排海至今的狀況。

率領調查團的IAEA核能安全與保安署總署長卡魯索（Gustavo Caruso）說：「IAEA將持續進行監視與驗證作業等安全性檢視活動，也會定期彙整任務報告書。」

IAEA調查團成員不乏外國專家，其中包括反對「核處理水」排海的中國也派員參與。調查團明天將考察正在執行「核處理水」排海作業的福島第一核電廠，預計確認相關設備是否有問題。

IAEA調查團是繼2023年10月後再度到日本考察，也是首度在「核處理水」排海期間考察。

東電4月19日起開始排放2024年度首波、同時也是整個排海計畫的第5波「核處理水」入海，預計耗時17天左右排放福島第一核電廠內約7800公噸的「核處理水」。

東電2023年8月24日起排放首波「核處理水」入海，IAEA同年10月首度在排海後派遣調查團調查日方是否遵循國際安全標準。

IAEA今年1月公布「核處理水」排海後的首份驗證報告指出，排海的「核處理水」符合國際安全標準。（譯者：楊惟敬/核稿：黃名璽）1130423