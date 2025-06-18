台達電擬砸21.46億收購行動基因公司 拓生醫布局

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（中央社記者曾仁凱台北18日電）台達電今天宣布，擬以不超過7178萬美元（約新台幣21.46億元），收購從事次世代定序癌症基因檢測的ACT Genomics（行動基因）公司，希望藉此強化台達電在生醫領域的布局，進入快速成長的精準醫療市場。

台達電介紹，行動基因公司專注於提供次世代定序（NGS）癌症基因檢測技術，可應用於包括癌症早期篩檢、診斷、藥物治療選擇，以及治療後監控等4個階段。

台達電董事長鄭平表示，隨著社會步入高齡化，癌症、腫瘤的發生率逐步上升，相關醫療需求將持續成長，次世代基因定序檢測能一次同時找出多個疾病變異基因，達到精準治療目的，深具市場潛力。行動基因是亞洲領先的癌症檢測公司，相信加入台達電之後，能幫助公司在原有醫療產品、設備的技術基礎上，更加完善生醫領域布局。

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行動基因公司成立於2014年，在台灣、新加坡、日本、泰國、香港等地皆有據點，擁有國際認證的臨床基因檢測實驗室，運用NGS技術與自主研發的檢測試劑，精準分析癌症基因變異，可分析超過440個腫瘤基因，也是美國以外首家廣泛型癌症基因檢測套組獲得FDA許可函的公司。

台達電補充說明，此次收購案每股收購價格依不同股東身分而有所區分，完成取決於合約約定的先決條件是否成就，包括必須取得股權90%以上，以及取得相關政府主管機關核准。（編輯：林家嫻）1140618