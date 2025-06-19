女子行動不便拖延就醫 白內障近失明術後重見光明

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（中央社記者趙麗妍台中19日電）台中一名60多歲女子，因行動不便不喜出門，眼睛罹患白內障，雙眼都快看不到才就醫。另名70多歲的男性患者，因白內障術後眼瞼下垂，後經縫合手術，2人重見光明。

李綜合醫院今天發布新聞稿，駐診的台中榮民總醫院眼科主治醫師李家綺表示，一名60多歲的女子雙眼罹患白內障，檢查時發現水晶體老化嚴重混濁，只能看到距離眼睛前面30公分的物品，建議手術改善。先進行左眼手術後，女子驚覺自己眼睛為之一亮，馬上再安排右眼手術，相隔1個月後再動刀，雙眼植入人工水晶體後，視力逐漸恢復。

女子表示，手術前雙眼幾乎看不到，再加上腿部行動不方便，出門都需要家人陪伴，也需要坐輪椅，根本不想出門，眼睛逐漸看不到影響到生活，對家人造成困擾，連要自理也很麻煩，白內障拖延了1年多才就醫治療。女子笑說，「早知道手術後能看得到，我就應該早一點治療，手術前感覺好像是瞎子。」

另一名70多歲的男性患者，左眼本就看不到，右眼罹患白內障，嚴重影響生活，都必須靠妻子協助。李家綺說，該患者檢查後視力只有0.2，水晶體混濁造成視力模糊而進行手術，不過，由於患者眼瞼老化下垂，白內障手術後眼瞼遮住視線，再進行眼瞼下垂矯正手術。

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李家綺說，白內障好發年齡通常在60歲以上，但因為3C產品造成高度近視的人增加，再加上大環境紫外線增強，讓罹患白內障的患者年紀有下降的趨勢。

她提醒，現在天氣炎熱紫外線強，建議在戶外活動要戴上太陽眼鏡，阻擋紫外線的傷害。如果罹患白內障，切勿拖延過久，避免水晶體增厚恐導致繼發性青光眼，提高手術難度。（編輯：李錫璋）1140619