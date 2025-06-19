拒談哈米尼暗殺可能性 蒲亭：伊朗人民正在團結

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（中央社聖彼得堡19日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天拒絕討論以色列和美國可能出手殺掉伊朗最高領袖哈米尼的可能性，並表示伊朗人民正圍繞著德黑蘭當局凝聚團結。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）曾公開推測，以色列的軍事攻擊可能導致伊朗政權更迭，美國總統川普17日則表示，美國知道哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）「躲藏」之處，但華府「目前」不會除掉他。

被問及若是以色列在美國的協助下真的殺害哈米尼，蒲亭會做何反應時，他回答：「我根本不想討論這種可能性。我不想。」

在記者追問下，蒲亭（Vladimir Putin）表示，他聽過關於可能殺害哈米尼的言論，但他不想討論此事。

他在俄羅斯北部城市聖彼得堡（St. Petersburg）告訴新聞機構高層編輯說：「我們看到，儘管伊朗當今內部政治局勢複雜…但有一股凝聚力正圍繞著國家政治領導階層。」

蒲亭指出，各方都應該想辦法化解敵意，既要確保伊朗擁有和平核能的權利，也要確保以色列這個猶太國家的安全獲得無條件保障。

據法新社報導，蒲亭表示，伊朗南部布什爾（Bushehr）核能發電廠有200多名俄羅斯雇員；這座發電廠是由俄羅斯國營核子企業（Rosatom）建造。

蒲亭說：「我們和以色列領導階層同意將確保這些人員的安全。」

川普讓全世界都在猜測美國是否會加入以色列轟炸伊朗核子和飛彈據點的行動，伊朗首都德黑蘭居民在6天空襲下紛紛奔逃出城。

蒲亭表示，他已與川普和尼坦雅胡保持聯繫，他也傳達莫斯科當局對於解決衝突的想法，同時確保伊朗持續發展民用核能。

被問及伊朗政權更替的可能性時，蒲亭表示，在對某件事採取行動前，應該先思考是否能達成主要目標。

他說，伊朗的地下鈾濃縮設施目前仍完好無損。

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蒲亭說：「在我看來，大家都應該想辦法化解敵意，並想辦法讓衝突各方達成協議。我認為，總的來說，這樣的解決方法是可以找到的。」

被問到俄羅斯是否準備好提供伊朗現代化武器來防禦以色列的攻擊時，蒲亭說，今年1月與德黑蘭當局簽署的戰略夥伴協議並未設想軍事合作領域，伊朗也沒有正式提出支援請求。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1140619