大台北等9縣市防逾36度高溫 吳德榮：28日前各地偏熱
2025/6/19 08:26（6/19 08:39 更新）
（中央社記者張雄風台北19日電）氣象署今天發布高溫資訊，大台北等9縣市防攝氏36度以上高溫。氣象專家吳德榮表示，今天至28日各地晴時多雲，天氣偏熱，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨。
中央氣象署上午發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，台北市、新北市、桃園市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣為黃色燈號，注意36度以上高溫。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天各地晴時多雲，天氣偏熱，應注意防曬、防中暑。山區及部分鄰近平地午後有局部陣雨或雷雨的機率，有較大雨勢。
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吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，明天至28日台灣在暖氣團內，各地大致為晴時多雲，天氣偏熱，應注意防曬、防中暑；山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率。
吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，未來10天無「梅雨鋒面」南下的跡象；系集模擬重新調整後顯示，未來10天西北太平洋「熱帶擾動」發展為輕颱的機率不高，「熱帶性氣低壓」於南海及琉球東方海面存在的機率約在30%以下，「輕颱」約在10%以下，且無侵擾台灣的機率。（編輯：李淑華）1140619
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