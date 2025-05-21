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熱傷害就診比去同期多8成 留意心跳加速、不出汗等症狀

2025/5/21 11:09（5/21 11:36 更新）
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圖為民眾在大安森林公園以毛巾遮陽。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤台北21日電）天氣有夠熱，根據衛福部統計，今年5月至今已有310人次因熱傷害就診，比去年5月170人次增加8成。國健署提醒常見警訊如心跳加速、不出汗、頭暈、噁心、抽筋、昏迷等，應當心。

交通部中央氣象署指出，今天各地大多為多雲到晴，各地高溫為攝氏31到35度，感受悶熱，其中在中南部近山區局部可能達到36度或以上，外出活動請注意防曬並多補充水分，就算到了夜晚清晨，各地低溫仍有25至28度。

高溫持續拉警報，衛生福利部統計，5月1日至20日熱傷害就診總計310人次，比去年5月170人次多出140人次。

常見的熱傷害包括熱痙攣、熱衰竭、中暑等，又以中暑最嚴重，若處理不當，會導致器官衰竭，最嚴重可能死亡。

衛福部國民健康署提醒，當人體處在溫度高、濕度高的環境下，汗水不易排出體外，如水分又攝取不夠，會讓體感溫度升高，宜掌握「涼、補、心」預防熱傷害，也就是保持「涼」爽，降溫避暑是關鍵；「補」充水分，時時補水，渴了再喝就太晚；提高警覺「心」。

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至於熱傷害的警訊，國健署指出，包括體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者還會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀。

國健署強調，一旦有前述症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等，可提供添加少許鹽的冷開水或電解質飲料，並以最快速度就醫，多一分警覺、少一分傷害。（編輯：管中維）1140521

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