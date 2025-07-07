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颱風丹娜絲襲台之際 男子國3撞護欄拋飛車外死亡

2025/7/7 00:31（7/7 01:01 更新）
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年約35歲李姓男子6日晚上開車行經國道3號中寮隧道出口附近，不明原因撞擊內側護欄後失控，再撞擊外側護欄，導致李男拋飛至外側路肩，當場死亡。（國道公路警察局第五公路警察大隊提供）中央社記者張已亷傳真 114年7月6日
年約35歲李姓男子6日晚上開車行經國道3號中寮隧道出口附近，不明原因撞擊內側護欄後失控，再撞擊外側護欄，導致李男拋飛至外側路肩，當場死亡。（國道公路警察局第五公路警察大隊提供）中央社記者張已亷傳真 114年7月6日
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（中央社記者張已亷高雄6日電）颱風丹娜絲襲台之際，李姓男子今天晚上開車行經國道3號中寮隧道出口附近，不明原因自撞護欄並拋飛至外側路肩死亡，肇事原因待調查釐清。

國道公路警察局第五公路警察大隊員警指出，年約35歲李男晚上9時4分許，開車至國道3號北向378.7公里處（中寮隧道出口），不明原因撞擊內側護欄後失控，再撞擊外側護欄，造成李男拋飛外側路肩，當場死亡。事故在晚上11時2分許排除，全線恢復通車。

警方呼籲，雨天駕駛應減速慢行，安全距離應適度增加，車輛若有水漂現象，應握緊方向盤、鬆開油門，以免車輛失控。1140707

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