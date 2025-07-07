颱風丹娜絲6日深夜 登陸嘉義布袋

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（中央社記者余曉涵台北7日電）颱風丹娜絲襲台，中央氣象署今天凌晨表示，丹娜絲在6日晚間11時40分左右，已經在嘉義縣布袋登陸。這也是1986年以來首度有颱風以中颱之姿登陸台灣中部。

根據中央氣象署觀測，颱風丹娜絲今天凌晨0時的中心位置在北緯23.4度，東經 120.2度，即在嘉義的西南西方約30公里之處，以每小時25轉12公里速度，向東北轉北北東進行。

根據氣象署資訊，1986年中度颱風韋恩首次登陸位置在濁水溪口附近登陸，通過雲林、南投，於下午1時左右由花蓮北方出海；中、南部及澎湖地區損失慘重。

1990年5月的中度颱風瑪麗安，在接近台灣時減弱為輕度颱風，當年5月19日在嘉義、台南附近登陸，同日在花蓮附近出海後減弱為熱帶性低氣壓，為南部帶來災情。

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1998年7月的輕度颱風妮蔻兒在台南安平港附近登陸並緩慢向北移動，同日由嘉義附近出海，強度減弱為熱帶性低氣壓；中南部地區有豪雨發生。

2002年輕度颱風娜克莉在台中、苗栗一帶登陸、於宜蘭附近出海，受颱風環流影響北部、東北部、中南部山區及澎湖降下豪雨。1140707