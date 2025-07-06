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全國社區學生棒球賽 中大聯盟FED蔡維軒6局完美壓制

2025/7/6 22:00（7/6 22:41 更新）
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114年全國社區學生棒球大賽進入第2天賽程，中大聯盟FED與新北光芒6日在重新壘球場交手，中大聯盟FED左投蔡維軒（圖）先發6局、投出宰制級完美演出，率隊搶勝。（台灣世界少棒聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年7月6日
114年全國社區學生棒球大賽進入第2天賽程，中大聯盟FED與新北光芒6日在重新壘球場交手，中大聯盟FED左投蔡維軒（圖）先發6局、投出宰制級完美演出，率隊搶勝。（台灣世界少棒聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年7月6日
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（中央社記者謝靜雯台北6日電）114年全國社區學生棒球大賽，中大聯盟FED與新北光芒今天交手，中大聯盟FED左投蔡維軒先發6局、投出宰制級完美演出，率隊以4比0搶勝。

全國社區學生棒球大賽今天第2天賽程，高雄地區賽程因雨延賽，中大聯盟FED與新北光芒在重新壘球場交手，比賽前半段雙方投手都展現壓制力，3局下中大聯盟FED李詹祺、劉佳諾與蔡宇承的串聯攻勢成功攻下全場首分，為中大聯盟FED打破僵局。

第4局成為勝負分水嶺，中大聯盟FED曹徐朝胤先是敲出陽春全壘打助隊擴大領先，隨後謝君昊關鍵二壘安打再添2分，中大聯盟FED將比分拉開至4比0。

雖然新北光芒打線嘗試反撲，但始終被中大聯盟FED先發投手蔡維軒封鎖，蔡維軒投6局沒讓任何打者上到壘包，頻頻三振讓對手毫無反攻機會，投到比賽後半段，仍維持穩定控球與壓制力，投出代表作。

中大聯盟FED總教練廖建銘賽後受訪時肯定子弟兵表現，「這場比賽蔡維軒表現真的很好，再加上團隊守備給予支持、沒有任何失誤，同心協力完成這場比賽。」

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蔡維軒接受採訪時感謝隊友守備幫忙，也謝謝教練跟所有人的指導與支持，能夠投出這場完美的比賽很開心。

但中大聯盟FED在對魔法師的比賽，投手群無法壓制、加上失誤影響掉分，終場以0比7吞敗，而魔法師則是取得2勝晉級。（編輯：李錫璋）1140706

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