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週末迎鋒面全台有雨北部降溫 端午連假水氣偏多

2025/5/21 18:12
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（中央社記者張雄風台北21日電）氣象署今天表示，5月下旬2波鋒面，24日白天至25日第1波，29日至31日第2波，端午連期可能水氣偏多。首波鋒面影響期間，全台有雨，北部降溫明顯，預估高溫較近期下降約10度。

根據交通部中央氣象署網站，今天截至下午5時，最高溫為屏東縣內埔鄉攝氏38.2度，其次是高雄市內門區38.1度、台南市玉井區37.7度；台東、雲林、嘉義、花蓮也出現局部36度以上高溫。

氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，明天、23日各地大多為多雲到晴，花東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、南投、嘉義以南、東半部地區及各山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率。

林定宜表示，24日清晨西南風增強，中南部地區有零星短暫陣雨，白天起鋒面影響，全台有雨，中部以北、宜花地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部及宜蘭地區易有短延時強降雨，並可能有局部大雨發生，其他地區為零星短暫陣雨。

林定宜指出，25日鋒面通過及東北季風增強，中部以北、宜花地區氣溫下降，其他地區早晚轉涼，仍然是全台有雨，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中部地區並有較大雨勢，南部為局部短暫陣雨。

26日鋒面逐漸遠離，但東北季風影響，各地早晚仍涼；水氣偏多，南部、花東地區有局部短暫陣雨，其他地區為局部短暫陣雨後多雲。

27日起東北季風減弱，白天起氣溫回升；27日、28日各地大多為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；28日午後北部、宜花地區有局部短暫雷陣雨。

今年端午節連假為5月30日至6月1日。林定宜說，目前觀察29日至31日會受鋒面影響，各地天氣不穩定，有短暫陣雨或雷雨，局部地區有短延時強降雨，實際影響的時間及範圍須再觀察。

氣象署並發布高溫資訊，明天各地天氣高溫炎熱，台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有攝氏38度極端高溫出現的機率；雲林縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；彰化縣、嘉義縣、花蓮縣為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

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林定宜表示，24日因鋒面影響，氣溫略下降。25日、26日東北季風影響，氣溫偏涼，北部全天氣溫約21至24度，中部約23至28度、南部約25至31度，以北部為例，近期高溫約34度，東北季風影響期間高溫降幅約10度。

林定宜提醒，明天至24日金門、馬祖夜晚及清晨易有局部霧或低雲，影響能見度；24日鋒面影響之前，台東地區可能有焚風。（編輯：管中維）1140521

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未來一週天氣穩定 西半部高溫30度以上天氣回穩2天 10、11日鋒面再臨全台有雨
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