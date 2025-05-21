加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
總統就職週年2中國男偷渡金門 法院裁定羈押
首頁 / 生活

氣象署：2025年4月有紀錄以來第2熱 籲積極減碳

2025/5/21 09:50（5/21 10:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為民眾22日走在台北市中正區街頭撐傘遮陽。（中央社檔案照片）
圖為民眾22日走在台北市中正區街頭撐傘遮陽。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北21日電）氣象署表示，最新國際研究顯示，今年4月為有紀錄以來第2熱的4月，相較於工業化前高出了攝氏1.51度，而今年極有可能成為有史以來5個最熱年份之一。

氣象署呼籲，需要更積極的減碳計畫、氣候行動減緩暖化趨勢。

中央氣象署在臉書「報氣候－中央氣象署」表示，根據歐洲哥白尼氣候變遷服務中心（Copernicus Climate Change Service）和美國國家環境資訊中心（NCEI）最新出爐的2025年4月全球氣候報告，今年4月成為有紀錄以來第2熱的4月，全球平均溫度比1991至2020的平均值高出0.6度，相較於工業化前（1850－1900）則高出了1.51度。

至於全球最熱的4月發生在去年，月均溫比1850年至1900年工業化前高出攝氏1.58度。

值得一提的是，報告中指出，有紀錄以來10個最熱的4月全部出現在2010年之後，其中9個甚至都發生在2016年之後。

氣象署表示，全球極端天氣頻傳，台灣鄰國也遭殃，泰國北部在4月創下42.3度的高溫；巴基斯坦和印度在初夏遭受不尋常的熱浪，部分地區溫度高達49度；同時，歐洲部分地區，特別是德國，自2月以來因異常高溫和缺雨導致乾旱，萊茵河水位僅達平常一半，嚴重影響當地航運。

氣象署說，台灣所在的東亞地區，同樣面臨極端天氣事件的威脅。日本4月溫度比平均值高出0.77度，而香港則經歷了自1947年以來第2乾的4月，降雨量僅為正常值的37%。

至於台灣，4月的平均氣溫和降雨則沒有特別極端的紀錄，今年4月平均23.4度，較長期平均值多0.1度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

氣象署提到，全球暖化趨勢明確，2025年前1至4月的全球平均溫度是有紀錄以來第2高。專家分析顯示，2025年極有可能成為有史以來5個最熱年份之一。

氣象署呼籲需要更積極的減碳計畫、氣候行動減緩暖化趨勢，當然，提升當地的氣候韌性以及面對災害的調適能力也是刻不容緩。（編輯：方沛清）1140521

#巴基斯坦
#印度
#德國
#泰國
#減碳
#氣象署
延伸閱讀
2025年春季平均氣溫20.4度 2011年後第3冷2024年台灣均溫24.97度創新高 秋天15颱風生成史上第3多
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

65
更多編輯台推薦新聞：