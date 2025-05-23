加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
台鐵：防止列車暴力即起與警跨轄護車 站務人員配置密錄器討論中
首頁 / 社會

下山途中撞超商釀2輕傷 駕駛稱踩不到煞車

2025/5/23 12:26（5/23 12:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
南投縣警察局仁愛分局23日表示，曹姓婦人22日駕車行駛台14甲線往霧社方向，轉進路邊一家超商時，暴衝撞上玻璃帷幕及梁柱（圖），造成曹女及乘客輕傷未送醫。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真114年5月23日
南投縣警察局仁愛分局23日表示，曹姓婦人22日駕車行駛台14甲線往霧社方向，轉進路邊一家超商時，暴衝撞上玻璃帷幕及梁柱（圖），造成曹女及乘客輕傷未送醫。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真114年5月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）曹姓婦人昨天駕車行駛省道台14甲線往仁愛鄉霧社方向前進，轉進路邊一家超商時，卻完全無煞車直接撞上玻璃帷幕及梁柱，造成曹女及乘客輕傷未送醫，曹女供稱「踩不到煞車」。

南投縣警察局仁愛分局今天回應媒體表示，昨天下午獲報仁愛鄉台14甲線指標3公里附近，發生車輛撞進超商，造成人員受傷交通事故，所幸當時超商內無其他購物民眾，除車內駕駛及乘客輕傷，未造成超商內其他人傷亡，肇事原因持續由警方釐清。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

仁愛分局指出，68歲曹姓婦人駕車由清境地區往霧社方向行駛，行經案發路段自撞超商發生事故，造成曹女及1名乘客輕傷、未送醫，駕駛酒測值0；曹女向警方供稱，當時要轉進超商停車場，但突然踩不到煞車才失控撞上，現場玻璃帷幕破碎一地、桌椅翻倒。

仁愛分局長曾文勇表示，山區道路蜿蜒，駕駛車輛下坡宜善用低速檔位，透過引擎轉速控制車速，以免一直腳踩煞車導致煞車過熱失靈；上路前也應做好行車檢查，並避免疲勞駕駛、遵守交通規則。（編輯：梁君棣）1140523

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：