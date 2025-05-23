下山途中撞超商釀2輕傷 駕駛稱踩不到煞車

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（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）曹姓婦人昨天駕車行駛省道台14甲線往仁愛鄉霧社方向前進，轉進路邊一家超商時，卻完全無煞車直接撞上玻璃帷幕及梁柱，造成曹女及乘客輕傷未送醫，曹女供稱「踩不到煞車」。

南投縣警察局仁愛分局今天回應媒體表示，昨天下午獲報仁愛鄉台14甲線指標3公里附近，發生車輛撞進超商，造成人員受傷交通事故，所幸當時超商內無其他購物民眾，除車內駕駛及乘客輕傷，未造成超商內其他人傷亡，肇事原因持續由警方釐清。

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仁愛分局指出，68歲曹姓婦人駕車由清境地區往霧社方向行駛，行經案發路段自撞超商發生事故，造成曹女及1名乘客輕傷、未送醫，駕駛酒測值0；曹女向警方供稱，當時要轉進超商停車場，但突然踩不到煞車才失控撞上，現場玻璃帷幕破碎一地、桌椅翻倒。

仁愛分局長曾文勇表示，山區道路蜿蜒，駕駛車輛下坡宜善用低速檔位，透過引擎轉速控制車速，以免一直腳踩煞車導致煞車過熱失靈；上路前也應做好行車檢查，並避免疲勞駕駛、遵守交通規則。（編輯：梁君棣）1140523