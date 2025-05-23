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造漆龍頭企業獻愛心 贈娃娃車給馬公幼兒園

2025/5/23 12:15（5/23 12:36 更新）
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國內知名永記造漆公司23日以張添永慈善基金會名義捐贈1部娃娃車給馬公市公所，將配置在馬公園本部作為接送幼兒的交通車。中央社 114年5月23日
國內知名永記造漆公司23日以張添永慈善基金會名義捐贈1部娃娃車給馬公市公所，將配置在馬公園本部作為接送幼兒的交通車。中央社 114年5月23日
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（中央社澎湖縣23日電）台灣塗料產業龍頭永記造漆公司今天以張添永慈善基金會名義，由董事長張德仁為代表捐贈一台娃娃車給馬公市公所，未來將配置在馬公市立幼兒園本部作為接送幼兒的交通車。

今天的贈與儀式由馬公市長黃健忠代表接受，他並回贈感謝狀予善心企業家，馬公幼兒園小朋友也透過手作感謝卡表達感謝。

馬公市立幼兒園原有的娃娃車已逾使用年限，園方在預算有限的情況下，無法及時更換，目前擔任高雄澎水校友會理事長黃益利得知後，主動向張添永慈善基金會反映，促成這次捐車的善舉。

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黃健忠表示，這次捐贈娃娃車活動，是就任市長來的第1次，感謝永記造漆公司在幼兒園最需要的時候伸出援手，讓溫暖實質注入校園，也感謝黃益利理事長從中促成這條善的橋樑，市所將配置在園本部使用，讓幼兒們可搭乘新穎又舒適的交通車。

馬公市公所表示，市轄幼兒園有園本部、東衛與澎南分班等3處幼兒園，幼兒高達500多人，目前共有6部娃娃車接送幼兒上下學，部份將逾使用年限，未來將持續發揮平台功能，串聯企業與教育，打造更安全、友善的育兒環境，讓愛與善意在城市中持續延續。（編輯：龍柏安）1140523

黃健忠
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