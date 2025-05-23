台獲頒自由之家燈塔獎 江旻諺：民主是台灣百年追求

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓22日專電）台灣政府與公民社會因在中共高壓下堅定捍衛民主，獲頒自由之家首屆燈塔獎。代表公民社會領獎的研究員江旻諺把握2分鐘的發言機會，向各國與會者傳達，台灣人的身分意識催生出本土公民社會，民主是台灣的百年追求。

美國老牌倡議團體「自由之家」20日舉行頒獎典禮，其中燈塔獎（The Beacon Award）由前美國駐英大使塔特（Robert Tuttle）頒發。駐美代表俞大㵢代表台灣政府領獎，「科技、民主與社會研究中心」研究員、台灣經濟民主連合智庫青年顧問江旻諺則代表台灣公民社會受獎。

江旻諺今天接受中央社電訪時表示，他致詞的內容扣緊台灣民主與身分認同密不可分的概念，試著向與會者傳達台灣人因為有對「共同體」的想像而更珍視民主，了解民主體制應該朝哪個方向前行。

他也提到，台灣這三、四十年來的民主轉型路，從戒嚴時期到街頭抗爭，奠定社會對進步、包容及多元等價值的認定；公民社會有「定錨」的作用，即使台灣政府經歷貪污或其他執政爭議，仍有辦法自我修正。

20日晚間在華府舉行的頒獎典禮現場，可見「自由之家」主視覺海報選定去年青鳥運動的片段，使台灣公民上街頭的影像呈現在多國領獎人面前。江旻諺說，他不確定誰採用這張照片，「它就出現在那裡了」。

照片最觸動他的地方，在於飽滿地捕捉了台灣公民的主動性。江旻諺指出，參與現場的公民們可能與政黨合作，也可能站在對立面進行監督，因為公民有自己的行動準則及目標。

他表示，台灣公民社會形成的前提在於身分意識及對共同體的想像，因此他向現場聽眾強調，台灣人的身分意識催生出本土公民社會，是重要特質，更是獨立、不容忽視的政治存在。

談到被通知代表台灣公民社會赴華府領獎的心情，江旻諺的聲調水波不興，興奮感是零。他說，台灣人當前有太多事要花心力，當他接到來自「教科書裡出現的大組織」通知時心想，「多了一件事情要忙，但要把這件事情『忙好』 ，不要浪費機會，因為它是會鼓舞大家的契機啊。」

他也說，「自由之家」願意頒給台灣，直接、明明白白地肯認台灣對抗中國的威脅，會讓台灣人在爭取國際支持上，有更加實際又更加另類的作法，好好把台灣公民社會自主行動的案例講清楚就是一例。

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江旻諺表示，台灣如今有相當多國際連結及發展機會，這些舞台是以小搏大的最佳場域，勇於發聲將形成力量，也是對付中國威脅的巧勁。

除了台灣政府與公民社會，20日的獲獎者還包括美國聯邦參議員夏亨（Jeanne Shaheen）及韋克爾（Roger Wicker）、委內瑞拉民主運動領袖魁馬查多（Maria Corina Machado），及遭不當關押的克里米亞韃靼人權捍衛者穆斯塔法耶夫（Server Mustafayev）。（編輯：陳慧萍）1140523