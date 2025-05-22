德保拉刷新隊史紀錄 王威晨笑言不要再請超商咖啡

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（中央社記者楊啟芳台北22日電）中職今天在洲際球場賽事，中信兄弟德保拉先發6局好投，兄弟以9比3擊退富邦悍將，德保拉奪生涯第71勝刷新隊史洋投紀錄，單場MVP王威晨笑說：「德保拉不要再請超商咖啡了。」

兄弟的岳政華在1局下擊出二壘安打後，靠著推進到三壘，王威晨再擊出高飛犧牲打，攻下1分；3局下岳政華再敲二壘安打，靠著投手張奕暴投到三壘，江坤宇擊出高飛犧牲打得1分；5局下更是灌進4分大局，岳東華、岳政華、王威晨、許基宏、詹子賢接連敲安打，取得6比0領先。

悍將6局上一、二壘有人時，范國宸敲出安打追回1分；不過7局下兄弟再靠著江坤宇、王威晨、許基宏、詹子賢接連敲安打，攻下3分。悍將的申皓瑋在8局上從楊志龍手中轟出陽春砲，本季首轟出爐；悍將9局上再追回1分，不過最終兄弟仍以9比3搶勝。

兄弟隊長王威晨此戰3打數敲2支安打，擊出1支高飛犧牲打，選到1次保送，包辦4打點、2得分，獲選為單場MVP。雖然近期兄弟戰績較為掙扎，不過身為隊長的王威晨在賽後MVP頒獎舞台時表示，「我相信我們的團隊，也請球迷相信我們，會拿到最後的總冠軍。」

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兄弟先發投手德保拉（Jose De Paula）今天用89球主投6局，被敲出7支安打，沒有出現保送，送出6次三振，失掉1分非責失分，奪下本季第5勝，同時也是中職生涯第71勝，刷新兄弟隊史最多勝洋投紀錄、超越風神（Jonathan Hurst）在兄弟時期的70勝。

王威晨賽後也開玩笑說：「德保拉每次請咖啡都請超商，造成我們球隊氣氛不太好，希望可以在這麼多球迷面前幫我一起作證，明天德保拉請星巴克、我之後也會請，因為他破紀錄，不要再讓他逃掉了。」（編輯：蕭博文）1140522