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吳德榮：今高溫可逾38度 鋒面明報到中部以北轉局部陣雨雷雨
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吳德榮：23日高溫可逾38度 24日鋒面報到中部以北防局部陣雨雷雨

2025/5/23 08:22（5/23 08:34 更新）
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圖為民眾趁天氣晴朗，至台北市大安森林公園打赤膊慢跑。（中央社檔案照片）
圖為民眾趁天氣晴朗，至台北市大安森林公園打赤膊慢跑。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中台北23日電）氣象專家吳德榮指出，今天各地天氣晴朗穩定，高溫可達攝氏38度以上；明天上午起鋒面南下，天氣驟變，中部以北轉為局部陣雨或雷雨；端午連假前都要防「劇烈天氣」。

中央氣象署上午發布高溫資訊，高雄市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新北市、嘉義市、嘉義縣為黃色燈號。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今天各地晴朗穩定，氣溫偏高，最高氣溫達38度以上，白天熱如炎夏，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。北部22至36度、中部22至37度、南部23至38度、東部22至37度。

他說，明天起天氣將驟變，「梅雨季」第3波鋒面南下，伴隨強對流發展，中部以北天氣轉為局部陣雨或雷雨，氣溫略降；25、26日鋒面結構迅速減弱，各地雲量稍多，有局部短暫陣雨或雷雨，仍有小範圍對流發展的機率，各地氣溫微降、北台略轉涼。

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吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，27日鋒面南移到巴士海峽，各地天氣好轉；28日另一鋒面逐漸接近，雲量漸增，局部短暫陣雨的機率漸提高；29日「梅雨季」第4波鋒面南下，將有明顯降雨，應防「劇烈天氣」。

他表示，端午連假（30日到6月1日）鋒面已在巴士海峽且繼續南移，各地天氣先後好轉，南台灣離鋒面較近、仍有局部陣雨的機率；31日、6月1日各地晴時多雲，氣溫回升，山區午後偶有局部短暫陣雨的機率。（編輯：戴光育）1140523

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