台灣科技文創業赴新加坡媒合 拓展國際商機

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（中央社記者吳昇鴻新加坡23日專電）多家台灣科技相關領域企業今天到新加坡出席商機拓銷活動，駐新加坡代表處經濟組長吳文忠說，隨著數位化、高齡化與環保化趨勢，市場上出現更多商機，而新加坡具經貿中心的角色，業者可透過新加坡打入更廣泛的國際市場。

16家台灣科技、文創等相關領域企業上午在新加坡參與外貿協會舉辦的媒合活動。吳文忠、新加坡台貿中心主任劉千翡等人出席。

吳文忠致詞表示，台灣與新加坡的經貿關係像獅城天氣一樣「相當熱」，去年台灣與新加坡雙邊貿易額達434億美元（約新台幣1.3兆），出口方面台灣對新加坡出口額337億美元。

台灣是新加坡第4大貿易夥伴，新加坡則是台灣的第6大貿易夥伴。吳文忠指出，台灣對新加坡的出口多數是半導體相關產品，此外包含機械、食品加工等產業，反映出台灣與新加坡在貨品貿易領域上越來越多元；投資方面去年台灣對新加坡的投資金額達58億美元。

吳文忠表示，隨著數位化、高齡化、環保化即綠色經濟概念的社會發展趨勢，市場上出現更多商機，而新加坡具備經貿及金融中心的角色，業者可透過新加坡打入更廣泛的東協、國際市場。

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駐新加坡代表童振源今天在臉書發文指出，疫情爆發後的這幾年，亞洲市場的外資流向發生顯著變化，新加坡在吸引外商直接投資（FDI）方面展現強勁增長，在亞洲金融中心的競爭力也超越香港。

童振源表示，根據聯合國統計，2023年全球前4大FDI目的地分別為美國、中國、新加坡及香港。值得關注的是，新加坡的FDI總額已超越香港470億美元，顯示出新加坡在外資吸引力方面的強勢崛起。（編輯：唐聲揚）1140523