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台中南區建築工地鷹架倒塌2死2傷 市府要求停工

2025/5/23 11:49（5/23 12:16 更新）
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台中市南區一處建築工地23日上午鷹架因不明原因倒塌，2名工人從高處墜落，現場無生命跡象，送醫搶救後不治。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年5月23日
台中市南區一處建築工地23日上午鷹架因不明原因倒塌，2名工人從高處墜落，現場無生命跡象，送醫搶救後不治。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年5月23日
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（中央社記者趙麗妍台中23日電）台中市南區一處建築工地今天上午鷹架因不明原因倒塌，2名工人從高處墜落，現場無生命跡象、搶救不治。另2名工人受倒塌鷹架波及受傷，勞工局要求停工，後續依法開罰。

台中市消防局今天上午9時4分接獲通報，南區福田路與福田二街一處建築工地，發生鷹架倒塌意外。消防局派員前往救援，工人疑不慎從約10樓高的工地鷹架墜落，鷹架掉落砸到下層工人，共計4人受傷，其中2名工人現場無生命跡象，送醫搶救後不治。

據現場鷹架作業主管表示，鷹架因不明原因倒塌。勞工局透過文字稿表示，營造公司今天進行住宅新建工程，從事施工架拆除作業時，發生施工架倒塌，導致4名勞工受傷。

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勞工局已派員實施檢查，要求停工，如查有違反職業安全衛生法部分，待改善完成後才准予復工，並處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰。

勞工局也將慰問罹災者家屬，並啟動「職業災害勞工個案管理服務」機制，協助妥善處理相關事宜。（編輯：龍柏安）1140523

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