早安世界》中共施壓下力護民主 台灣獲頒自由之家首屆燈塔獎

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中共施壓下力護民主 台灣獲頒自由之家首屆燈塔獎

台灣政府與公民社會因「在中共日益施壓下，依然堅定保護充滿活力的民主制度，並支持全球爭取自由的努力」，獲美國倡議團體「自由之家」頒發首屆燈塔獎。駐美代表俞大㵢、「科技、民主與社會研究中心」研究員江旻諺分別代表台灣政府、台灣公民社會領獎。俞大㵢表示，台灣的民主是靠公民參與，且不怕意見不同，因為民主核心就是在分歧中找到團結。（看完整報導）

全球首艘淨零船「保利馬1號」高雄下水 展現台灣綠色科技實力

全球首艘淨零碳排船舶「保利馬1號」22日舉行下水典禮，帛琉共和國總統惠恕仁、外交部長林佳龍、保利馬公司創辦人施振榮、高雄市長陳其邁等人出席命名揭牌及致贈船模儀式，見證台灣海洋永續重要里程碑。陳其邁說，這艘船由台灣供應鏈廠商全力打造，為全球首艘淨零碳排船舶，展現台灣在永續與綠色科技領域的領先實力，未來將在帛琉貝里琉投入高端潛水與生態旅遊服務。林佳龍則表示，期待未來將技術移轉給海外夥伴，促進零碳排船在世界各地生產。（看完整報導）

美參眾議員致函希爾頓、萬豪、凱悅飯店 要求勿稱「中國台灣」

美國共和黨參眾議員致函希爾頓、萬豪及凱悅3家連鎖飯店，嚴重關切其網站及文宣使用「中國台灣」一詞。信中表示，使用「中國台灣」一詞暗示台灣是中國的一部分，這與美國政府的立場形成鮮明對比，不利台灣。萬豪國際集團2018年將台灣列為「國家」，遭中國調查，隨後北京掀起「反分裂國家」風潮，官方要求多家外企修改對台灣的稱呼。外交部對於美國國會友人以具體行動支持台灣表達誠摯歡迎與感謝，將持續敦促國際機構與企業尊重事實、正確稱呼台灣，也鼓勵美國國會等各界國際友人持續以行動聲援台灣。（看完整報導）

統刪地方補助款25% 政院：暫緩撥款待釋憲結果

行政院為因應今年度中央政府總預算遭刪減，且被要求自行調整刪減數新台幣636億元，預計統刪對地方的一般性補助款25%，目前先暫緩撥款，待釋憲結果出爐。行政院表示，若有需求，政府會協助財務困難的縣市。國民黨批評這是違法濫權，民進黨則表示一切惡源是在野黨立委大刪中央政府總預算的提案，讓全民嚐到惡砍、惡刪預算的苦果。（看完整報導）

臉書廣告資訊揭露不完全 數發部首度依詐防條例開罰100萬

數發部表示，Meta經營的Facebook平台，未依詐欺犯罪危害防制條例揭露委託刊播者、出資者資訊，廣告資訊揭露不完全共有2案，每案各罰新台幣50萬元，總計開罰100萬元；這是詐防條例上路以來首次針對網路平台開鍘。Meta回應，將繼續與政府及執法機關等相關單位合作，跨平台、跨產業共同打擊網路詐騙。（看完整報導）

興達燃煤機組開機挨批 台電：備用容量率低於8%啟動 符環評承諾

高雄市興達電廠3、4號燃煤機組近日連續3天開機，外界質疑是電力不足之故。台電表示，花蓮縣和平電廠機組跳機和部分機組維修等因素，導致近期發電備轉容量率低於8%，因此啟動興達電廠機組，已向高雄市府環保局申請展延操作許可證；這項調度符合興達更新改建的環評承諾及空污排放等相關環保法規限制。（看完整報導）

華府猶太博物館槍擊案2死 犯嫌高喊解放巴國、1受害者自德移民以色列

美國華府的首都猶太博物館外發生槍擊，美國國土安全部部長諾姆證實，兩名以色列駐華府大使館人員喪生。警方表示，涉案犯嫌落網，且在拘留期間高喊「解放巴勒斯坦」。美國總統川普發文說：「仇恨和激進主義在美國沒有立足之地。」德國總理梅爾茨對此表達震驚，強調應假設此案具有反猶動機，並嚴詞譴責暴力行動。（看完整報導）

「左撇子女孩」坎城獲獎 導演鄒時擎等待20年：是對台灣的回憶

台灣電影「左撇子女孩」在與坎城影展官方平行單元「影評人週」競賽中，獲得「甘基金會發行獎」。導演鄒時擎說，這部電影的劇本在2004年之前便開始醞釀，來自他在台灣成長的回憶，尤其是在傳統家庭裡的緊張關係、或在生活中常被忽視的無聲抗議。本片共同編劇為2024年坎城影展最佳導演西恩貝克。（看完整報導）

林昀儒高承睿勝中國組合 桌球世錦賽男雙保底銅牌

台灣桌球好手林昀儒、高承睿22日在卡達舉行的桌球世錦賽男雙8強以3比1扳倒中國組合林詩棟、林高遠，搶下4強門票，同時確定保底銅牌。台灣男雙過去在世錦賽最佳成績是2013年由「桌球教父」莊智淵攜手陳建安勇奪金牌。（看完整報導）

古林睿煬6局9K好投無關勝敗 孫易磊初登板2局無失分興奮怒吼

日職北海道日本火腿鬥士隊台灣右投古林睿煬22日先發對上軟銀鷹，演出6局失3分（2責失）優質先發；接著孫易磊在9局上平手時，在日職生涯初登板，2局無失分表現讓他興奮大吼。孫易磊退場後，火腿在11局上被轟出超前陽春砲，以3比4落敗。孫易磊22日被轉為「支配下」正式球員、升上一軍，晚間就在對軟銀鷹的賽事中登板，奪下生涯首次中繼成功。賽後教頭新庄剛志大讚孫易磊表現，「真的很有膽識。」（看完整報導）

開箱老照片》台灣歷史最悠久博物館--台博館

前身是「台灣總督府博物館」的台灣博物館位於台北市二二八公園內，日治時期為紀念台灣總督兒玉源太郎及民政長官後藤新平而建，1915年落成，名列國定古蹟，是台灣歷史最悠久的博物館。台博館「鎮館之寶」包括康熙台灣輿圖、台灣民主國藍地黃虎旗、鄭成功畫像。（看完整報導）

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