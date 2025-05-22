台灣巴拉圭日本辦三國友好大型酒會 史上第一次

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（中央社記者楊明珠、戴雅真東京22日專電）駐日代表處與巴拉圭駐日本大使館今晚在東京舉辦慶祝台巴日友好酒會，駐日代表李逸洋表示，這是台灣第一次在東京與友邦巴拉圭，連同在地國日本一起舉辦三國友好晚會，「是歷史性，曾來沒有過的」。與會的日華議員懇談會會長古屋圭司也說，這是值得紀念的一天。

巴拉圭是台灣在南美唯一的友邦，巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）為出席巴國19日在大阪世界博覽會舉辦的活動訪問日本，今天晚間出席台灣、巴拉圭、日本友好酒會，約有540多名嘉賓到場。

現場有30多位日本國會議員出席，包括日本法務大臣鈴木馨祐、日本前經濟產業大臣西村康稔、日華議員懇談會會長古屋圭司，以及日本台灣交流協會理事長谷崎泰明等挺台友人到場。日本厚生勞動副大臣仁木博文日前在世界衛生大會（WHA）為台灣發聲，今晚也出席酒會。

李逸洋致詞時表示，「巴拉圭與台灣友誼堅定， 一貫強力支持我國參與國際社會，以及台灣海峽和平穩定。潘尼亞總統與巴拉圭政府的各位代表們，至今在聯合國大會、世界衛生大會等各種國際場合，多次替台灣的立場發聲，或以書面支持台灣」。

他還說，「尤其是去年9月，潘尼亞總統在聯合國大會上明言，『如果還有應該加入聯合國的國家，那無疑就是台灣』。這番話，給很多台灣人民帶來深深的感動與勇氣」。

李逸洋進一步指出，「巴拉圭外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezcano）也在國際刑警組織（INTERPOL）大會、第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）期間，親簽致函為支持台灣積極倡議等，對於巴拉圭政府的強烈支援，我們由衷感謝。這樣的支持不僅是外交上的應援，也是我們共享的價值觀－民主、自由的實踐」。

李逸洋言及，台灣與巴拉圭的合作關係正穩健發展中。在巴拉圭首都亞松森市設立的台巴科技大學（UPTP），正在致力培育次世代的科技人才。台灣目前是巴拉圭牛肉出口的第二大市場、是巴拉圭豬肉的最大出口國，在農業、經濟領域彼此互補，建立良好關係。

李逸洋表示，「對一直以來支持台巴日三國友好的日本的各位，我再度致上感謝。我們三國共享自由、民主、人權、法治等普世價值。在地區緊張情勢升高的今日，我們更應該在強力的團結之下，共同守護自由航行的權利，以及以規則為基礎的國際秩序。我由衷祈願三國深化合作，對國際社會的和平繁榮做出貢獻」。

李逸洋也提到，「我1991年訪問亞松森時，有幸晉見當時的總統羅德里格斯（Andrés Rodríguez Pedotti），他是巴拉圭第一位民選總統，是帶動巴拉圭民主化的歷史性的人物。從那之後，我強烈感覺巴拉圭是充滿希望與可能性的國家。現在，在潘尼亞總統的強力領導下，我確信巴拉圭能更進一步發展」。

李逸洋致詞時最後說，「祈願台灣與巴拉圭友誼長存；台灣、巴拉圭、日本三國的羈絆愈來愈強化」。

李逸洋於會前與潘尼亞會談20分鐘，代表總統賴清德感謝潘尼亞對台灣的堅定支持，在聯合國與各組織為台灣發言。

他指出，潘尼亞在會談時提到，巴拉圭與台灣都一樣是自由民主法治的國家，希望日本將來能夠扮演更有力的角色，在七大工業國集團（G7）或者20國集團（G20）能夠帶領台灣跟巴拉圭，一起為自由民主的陣營奮鬥。會談中也提到，中國雖然經濟強大，但期待中國要遵守世界的秩序與規則。

李逸洋說，他對潘尼亞表示，中國趁著美國總統川普實施關稅政策，趁機藉由政府補貼向開發中國家、南方國家傾銷低價產品，很多在地產業因此倒閉，因此中國的經濟強大，對全世界來說未必是好事。

他表示，雖然台灣與很多國家沒有邦交，但現在是「紅色供應鏈」跟「民主供應鏈」之間的對抗，民主供應鏈陣營一定要更加相互合作、相互協助。

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對於潘尼亞在致詞時感謝台灣，李逸洋說道，「我們也要感謝，雙方互相感謝」。

他指出，要感謝巴拉圭在國際場合支持台灣，特別是中共施加很多的壓力，要把巴拉圭挖走。一旦挖走巴拉圭，台灣在南美洲就沒有邦交國家，所以這是一個非常指標性的國家。台灣與巴拉圭有68年的堅固友誼，今後一定更要攜手合作。（編輯：陳彥鈞）1140522