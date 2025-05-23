開箱老照片》台灣歷史最悠久博物館--台博館

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（中央社網站）2006年（民國95年）5月23日：國立台灣博物館館長蕭宗煌、文化建設委員會主委邱坤良等人一同祝賀台博館98週年慶。

台博館位於台北市二二八公園內，前身是「台灣總督府博物館」，日治時期為紀念台灣總督兒玉源太郎及民政長官後藤新平而建，1915年落成，名列國定古蹟，是台灣歷史最悠久的博物館。

台博館外觀仿希臘神殿多立克柱式支撐的三角山牆，館中央為羅馬建築穹頂配上彩繪玻璃天窗，大廳環繞挑高的32根複合式柱，樓梯和地板以色澤亮麗的大理石拼貼而成，盡顯巴洛克風華。

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館內數萬件收藏品包括紙織品、籐竹、動植物標本等，以日治時期文物居多，其中康熙台灣輿圖、台灣民主國藍地黃虎旗、鄭成功畫像並列「鎮館之寶」。

想看更多台博館的照片，立即到中央社影像空間。1140523