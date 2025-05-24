開箱老照片》台灣第一間奶粉廠 味全台中廠開工
2025/5/24 07:00
（中央社網站）1964年（民國53年）5月24日：味全食品公司新建奶粉工廠在台中霧峰舉行開工典禮，這是台灣第一間國產奶粉工廠。
台灣早期育嬰以餵哺母奶為主，日治時期開始進口日本製奶粉，改變台灣人養育觀念，但進口奶粉價格偏高並不普及。
民國42年黃烈火創立味全食品公司，收購位於桃園楊梅的台北牧場，更名為味全埔心牧場，初期飼養乳牛200多頭，推廣酪農產業，開創台灣乳業發展。
透過 Google News追蹤中央社
民國53年味全公司在台中縣霧峰鄉（台中市霧峰區）建造台灣第一間奶粉工廠，收購酪農過剩生乳製成奶粉，解決台灣冬季乳品過剩問題，而第一罐國產奶粉售價新台幣23元。
想看更多奶粉工廠的照片，立即到中央社影像空間。1140524
- 2025/05/23 07:00
- 2025/05/22 07:00
- 2025/05/21 07:00
- 2025/05/20 07:00
- 2025/05/19 07:00
- 2025/05/18 07:00
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀