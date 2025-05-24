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開箱老照片》台灣第一間奶粉廠　味全台中廠開工

2025/5/24 07:00
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味全食品公司新建奶粉工廠在台中霧峰舉行開工典禮。中央社記者葛日新攝 53年5月24日
味全食品公司新建奶粉工廠在台中霧峰舉行開工典禮。中央社記者葛日新攝 53年5月24日
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（中央社網站）1964年（民國53年）5月24日：味全食品公司新建奶粉工廠在台中霧峰舉行開工典禮，這是台灣第一間國產奶粉工廠。

台灣早期育嬰以餵哺母奶為主，日治時期開始進口日本製奶粉，改變台灣人養育觀念，但進口奶粉價格偏高並不普及。

民國42年黃烈火創立味全食品公司，收購位於桃園楊梅的台北牧場，更名為味全埔心牧場，初期飼養乳牛200多頭，推廣酪農產業，開創台灣乳業發展。

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民國53年味全公司在台中縣霧峰鄉（台中市霧峰區）建造台灣第一間奶粉工廠，收購酪農過剩生乳製成奶粉，解決台灣冬季乳品過剩問題，而第一罐國產奶粉售價新台幣23元。

想看更多奶粉工廠的照片，立即到中央社影像空間。1140524

#味全
味全公司生產台灣第一罐國產奶粉，之後台灣市場也推出琳瑯滿目的多種品牌，圖為味全其中的一款「新AG-U嬰兒奶粉」。中央社記者陳明仁攝 74年1月28日
味全公司生產台灣第一罐國產奶粉，之後台灣市場也推出琳瑯滿目的多種品牌，圖為味全其中的一款「新AG-U嬰兒奶粉」。中央社記者陳明仁攝 74年1月28日
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