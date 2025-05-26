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影片／ 法網致敬納達爾中央球場永留鞋印 網壇四大天王再聚首
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開箱老照片》歌壇姐妹花楊小萍楊雅卉

2025/5/26 07:00
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前往香港演唱一個月的歌星楊小萍（右）和妹妹楊雅卉，自香港返抵台北。中央社記者劉偉勳攝 64年5月26日
前往香港演唱一個月的歌星楊小萍（右）和妹妹楊雅卉，自香港返抵台北。中央社記者劉偉勳攝 64年5月26日
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（中央社網站）1975年（民國64年）5月26日：到香港演唱的歌星楊小萍和妹妹楊雅卉，返抵台北。

台灣演藝圈姊妹檔眾多，包括江蕙和江淑娜、張惠妹和Saya、魏如萱和魏如昀、閃亮三姊妹（江佩云、江佩珍、江佩瑩）、大小S、葉家妤及白家綺等均手足情深，在藝壇相互扶持。

本名楊秀華的楊小萍家中有11個兄弟姐妹，自幼學習民族舞蹈，數度獲得民族舞蹈冠軍，17歲考入藍天康樂隊，之後擔任統一舞蹈團團長，曾演出「全家福」、「五色仙女」、「長江二號」、「咖啡美酒檸檬汁」等作品。她成名後也不遺餘力提攜妹妹楊雅卉和小弟楊慶煌。

楊小萍特殊的鼻音和轉音唱腔唱紅許多經典歌曲，包含「今夜雨濛濛」、「酒醉的探戈」、「夢醒不了情」、「美酒加咖啡」、「後悔愛上你」、「往事只能回味」等。熱心公益的楊小萍，也因時常參加海內外義演活動，獲得「慈善歌后」稱號。

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楊雅卉成為台視的基本歌星後，當年唱紅包括愛情走廊、晨光、愛情雷風雨、愛情像彩虹、冰點等電影的主題曲或插曲，但隨著她遠嫁美國漸漸退出歌壇，和楊小萍姊妹同台的機會就變少了。

想看更多楊小萍的照片，立即到中央社影像空間。1140526

資深藝人楊小萍（中）、于櫻櫻（右二）等人舉行「爵士之夜懷念經典歌曲慈善演唱會」，為屏東伯大尼育幼院等育幼院募款，圖為為演唱會熱身的記者會。中央社記者程啟峰攝　93年6月1日
資深藝人楊小萍（中）、于櫻櫻（右二）等人舉行「爵士之夜懷念經典歌曲慈善演唱會」，為屏東伯大尼育幼院等育幼院募款，圖為為演唱會熱身的記者會。中央社記者程啟峰攝　93年6月1日
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