開箱老照片》端午節勞軍團

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（中央社網站）1995年（民國84年）5月28日：台灣電影界端節勞軍團到金門勞軍，受到官兵們熱情歡迎。

戒嚴期間，台灣各界經常組織各種形式的勞軍團體，在年節時到前線宣慰戰地軍民，有些女歌手還因此贏得「軍中情人」的封號。

民國84年5月網羅翁虹、林美貞、李玟、范曉萱、金玉嵐、楊宗憲等影歌星陣容的勞軍團，由時任中華民國製片協會理事長楊登魁率領搭機飛抵金門，展開端午節勞軍活動。

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5月29日晚上在節目主持人胡瓜、豬哥亮穿針引線下，活力十足的動感歌星藍心湄演唱「三心二意」和「夜長夢多」組曲，林佳儀、林美貞、蔡佳虹和范曉萱聯合演出的「拍片現場」、及港星翁虹與官兵的「最佳男子漢」選拔遊戲，加上楊宗憲與蛙人的戰技表演等，帶動現場氣氛，讓阿兵哥暫時忘卻無法回家團聚的低落情緒。

想看更多勞軍的照片，立即到中央社影像空間。1140528