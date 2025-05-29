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開箱老照片》方形西瓜

2025/5/29 07:00
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台中縣大甲鎮瓜農根據日本成功種植方形西瓜的經驗，研發出物廉價美的方形西瓜在全國各地上市。中央社記者邱俊欽桃園傳真 91年5月29日
台中縣大甲鎮瓜農根據日本成功種植方形西瓜的經驗，研發出物廉價美的方形西瓜在全國各地上市。中央社記者邱俊欽桃園傳真 91年5月29日
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（中央社網站）2002年（民國91年）5月29日：台中縣大甲鎮瓜農根據日本成功種植方形西瓜的經驗，研發出物廉價美的方形西瓜在全國各地上市，價格僅為日本售價的十分之一。

日本香川縣善通寺市，最出名的夏天特產「方形西瓜」，外型如骰子般，每邊長約18公分，研發的初衷是替香川縣農業挹注活力，西瓜在生長至一定大小後，便被放入箱型容器內定型。

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台灣業者不甘示弱，花了兩年，研發出可以吃和觀賞用的方形西瓜，雖然模具挑選吃了不少苦頭，但因為特殊口感跟售價低，受到國外買家喜愛，時任行政院農委會主委李金龍也曾大力促銷。

想看更多方形西瓜的照片，立即到中央社影像空間。1140529

#日本
#行政院
#香川縣
台中大甲農會顛覆傳統，創意生產方形西瓜，成為夏季送禮最愛。行政院農委會主委李金龍（中）大力推銷瓜果，他說，台灣水果頂呱呱。中央社記者紀錦玲攝 　93年6月11日
台中大甲農會顛覆傳統，創意生產方形西瓜，成為夏季送禮最愛。行政院農委會主委李金龍（中）大力推銷瓜果，他說，台灣水果頂呱呱。中央社記者紀錦玲攝 　93年6月11日
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