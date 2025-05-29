開箱老照片》方形西瓜

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）2002年（民國91年）5月29日：台中縣大甲鎮瓜農根據日本成功種植方形西瓜的經驗，研發出物廉價美的方形西瓜在全國各地上市，價格僅為日本售價的十分之一。

日本香川縣善通寺市，最出名的夏天特產「方形西瓜」，外型如骰子般，每邊長約18公分，研發的初衷是替香川縣農業挹注活力，西瓜在生長至一定大小後，便被放入箱型容器內定型。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣業者不甘示弱，花了兩年，研發出可以吃和觀賞用的方形西瓜，雖然模具挑選吃了不少苦頭，但因為特殊口感跟售價低，受到國外買家喜愛，時任行政院農委會主委李金龍也曾大力促銷。

想看更多方形西瓜的照片，立即到中央社影像空間。1140529