西瓜原鄉佳冬「立瓜」疫情停辦4年 端午封街立800顆

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（中央社記者黃郁菁屏東縣10日電）屏東佳冬鄉端午「立瓜」因疫情停辦4年後再度舉辦活動，今天午時在石光見廣惠宮三山國王廟前封街立起800顆西瓜，並提供瓜苗嫁接體驗等，帶領民眾認識「西瓜原鄉」。

佳冬鄉農會總幹事林淑玲接受媒體聯訪表示，佳冬鄉有西瓜原鄉美名，7年前在地青農以特色手法介紹當地產業，立了139顆西瓜引起轟動，隔年由農會接手，擴大規模立了520顆西瓜，盛況引起農業部注意，把活動帶到凱德格蘭大道並立了999顆。

林淑玲說，立瓜活動遇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦4年，今年是疫情後首辦，原要立520顆西瓜，開放報名半小時就額滿，後來加碼到800顆西瓜。

主辦方也安排西瓜嫁接體驗，現場由苗圃業者指導斜切西瓜苗嫁接到南瓜植栽上，完成後讓民眾帶回家觀察西瓜生長過程；帶孩子前來體驗的李姓家長表示，「百聞不如一見」，學校教的是理論，但摸得到、看得到的學習，才記得久。

參與體驗的國小學生鄭喆恩說，原以為西瓜是從西瓜籽開始種植，現場學習才知道原來農民是將西瓜苗接到南瓜苗上節省種植時間，且嫁接手法要技術，首次體驗操作有難度。

佳冬鄉公所表示，石光見一帶嫁接西瓜苗枝技術全台聞名，農民大多以南瓜嫁接西瓜，也有以苦瓜嫁接西瓜，當地雖少見西瓜田，但在石光見到處可見嫁接西瓜苗圃，目前全台約6成以上西瓜出自佳冬鄉民種苗，供應地包含台東、花蓮，以及中部地區等。（編輯：陳仁華）1130610

屏東縣佳冬鄉端午立瓜活動10日舉行，活動結束後民眾將西瓜帶回家。中央社記者黃郁菁攝 113年6月10日

屏東縣佳冬鄉10日舉辦端午立瓜活動，金剛鸚鵡鳥友特地將每週1次的鳥聚辦在會場旁，讓寵物鳥感受佳節氣氛。中央社記者黃郁菁攝 113年6月10日

屏東縣佳冬鄉10日封街舉辦端午節立瓜活動及西瓜嫁接體驗，國小學生鄭喆恩（前）說，原以為西瓜是從西瓜籽開始種植，現場學習才知道原來農民是將西瓜苗接到南瓜苗上，節省種植時間。中央社記者黃郁菁攝 113年6月10日