獨角仙進入繁殖季 彰化溪湖東螺溪畔數量卻減少

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（中央社記者鄭維真彰化4日電）彰化縣溪湖鎮東螺溪畔近年種植10棵光蠟樹，每年吸引大量獨角仙現蹤，湖埔社區大學卻發現今年數量大幅減少，與去年同期相比，從逾100隻剩下10餘隻，原因待了解。

湖埔社區大學執行長林淑玲今天告訴中央社記者，每年約5月到7月是獨角仙繁殖期，各地光蠟樹常見獨角仙蹤跡，5月中在溪湖鎮東螺溪畔光蠟樹上即陸續有獨角仙出現，依照往年經驗，6月初獨角仙即應開始爆發，但今年數量反而大幅減少。

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林淑玲說，去年同期獨角仙逾100隻，這幾天觀察獨角仙僅有10餘隻，數量變少的具體原因尚不清楚。不過，近來有遊客前來觀賞，為防止生態被破壞或是獨角仙被抓走，社大志工在導覽解說時都會特別宣導「不要捕捉獨角仙」。

另外，溪湖鎮媽厝社區發展協會理事長王義欽表示，社區約有40棵光蠟樹，每年6月是獨角仙爆發期，今年5月15日他就有看到獨角仙出沒，附近居民也都會來觀看，但因附近球場晚上會開燈，獨角仙有趨光性，有些會飛去球場。（編輯：郭諭儒）1130604