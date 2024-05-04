林淑玲護河 抗爭者改為畜牧沼液沼渣找去處

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（中央社記者鄭維真彰化4日電）被譽為彰化母親河的東螺溪受畜牧廢水污染，常傳惡臭，湖埔社區大學執行長林淑玲護河10餘年，從發動抗爭轉為畜牧沼液沼渣再利用推手，希望打造永續環境，讓東螺溪擺脫臭名。

東螺溪又稱舊濁水溪，流經彰化縣多個鄉鎮，沿岸農業、畜牧業與養殖業發達，也是南彰化農業灌溉重要命脈。

57歲的林淑玲年輕時嫁到東螺溪沿岸社區，擁有多張造型設計證照的她也進大學當講師，得知湖埔社大整併後要找單位接手，她與學生成立社團法人承辦。

「我只要花香味，不要豬屎味！」她看見住家旁東螺溪長期惡臭，大家只能默默忍受，導致年輕人出走家鄉，她擔心小孩在外讀書不願回來，2010年率社大發起護河運動，柔性抗爭。

2018年林淑玲實際揪出1家畜牧場偷排廢水，業者被勒令停養，後來她以民間力量協助彰化縣政府向中央政府爭取到東螺溪整體改善計畫經費。

林淑玲說，近年她接觸永續經營、循環經濟觀念，既然畜牧業者要偷排廢水，不如設法幫忙找去處，加上東螺溪沿岸常有農民棄置賣相差的作物，她乾脆成為畜牧業者與農民橋梁，促使以畜牧糞尿沼液沼渣施灌農作物。

林淑玲坦言，多數農民一開始拒絕，擔心畜牧業者使用含重金屬飼料，廢水雖經處理，有害物質仍可能殘留在農田，且臭味應該很重。

為讓農民眼見為憑，林淑玲用沼液沼渣施灌自己的玉米田及花草，再透過社大學員將收成後、汁多又甜的玉米拿去說服農民，邀農民到玉米田聞味道。林淑玲說，許多農民試用後反映良好，除減少肥料、地下水用量，土壤較不易硬化及酸化。

社大與彰縣府合作，先以東螺溪沿岸溪湖鎮打造方圓約6公里沼液沼渣施灌示範區，以水稻、青蔥或韭菜等農作物為主，透過經驗複製，現已擴及到埤頭鄉、二林鎮與埔鹽鄉等鄉鎮畜牧業者與農民，都透過社大媒合。

縣府表示，東螺溪整治改造，中央已核定補助水體活化及加強灌溉管理計畫經費，將由上游引入生態基流量到東螺溪，再透過農業部農田水利署調度水量，提升河川自淨能力改善水質，恢復東螺溪河川生命力，已完成細部設計。

縣府也規劃設立畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心，提高畜牧糞尿資源化，將肥水回歸農田，希望達成畜牧廢水零排放目標，目前進行可行性評估作業。

另外，縣府啟動石埤橋到舊鐵橋水綠廊道工程，透過自行車道及糖鐵軌道等串聯景點，預計2025年5月完工；北斗渡船頭及埤頭木棉花道段文化綠廊水環境改善計畫已完成細部設計，待中央核准工程經費後將發包。（編輯：李明宗）1130504

彰化縣湖埔社區大學執行長林淑玲（右）為減少東螺溪沿岸畜牧業者偷排廢水問題，協助推廣畜牧糞尿沼液沼渣施灌農作物，並以自己的玉米田示範施灌，再透過社大學員說服鄰近農民試用。中央社記者鄭維真攝 113年5月4日