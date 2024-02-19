彰化糖鐵國家綠道21棵樹遭剝皮打孔 縣府緊急處理

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（中央社記者鄭維真彰化19日電）彰化縣糖鐵國家綠道有21棵行道樹今天被發現遭剝皮、近根部被打孔，地方憂心恐枯死，縣府獲報後立即報案，並會同專家勘查，將研議緊急處理方案。

彰化縣湖埔社區大學執行長林淑玲接受中央社記者電訪時表示，此路段行道樹靠近溪湖中央公園，原本枝葉茂密的雨豆樹形成綠色隧道，是許多民眾騎單車、觀光小火車必經之路，對生態及觀光都具重大意義。

林淑玲說，遭惡意破壞的樹木包括2棵大葉山欖及19棵雨豆樹，其中1棵雨豆樹應是近日被環狀剝樹皮，並打洞灌入藥物，樹皮上還留有藥物痕跡；其餘樹木則是接近根部被打孔，部分已木質化，不知能否存活，令人痛心，明天會邀請樹醫師勘查。

彰化縣政府城市暨觀光發展處回應，今天下午已向派出所報案，協助調閱監視器釐清原因，也已會同專業植栽廠商至現場勘查並請教樹醫師，研議緊急處理方案。

依據彰化縣樹木保育自治條例，既有的行道樹及公共園區樹木不得侵害、毀損，違者可依情節輕重，處新台幣5千元以上、5萬元以下罰鍰，並限期恢復原狀；惡意破壞者也可能涉嫌觸犯刑法第354條毀損罪，可處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。（編輯：陳仁華）1130219

彰化縣糖鐵國家綠道21棵行道樹19日被發現遭惡意破壞，湖埔社區大學執行長林淑玲指出，樹木接近根部有打孔痕跡，部分已木質化，不知能否存活，將請樹醫師勘查。（林淑玲提供）中央社記者鄭維真彰化傳真 113年2月19日