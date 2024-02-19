更多編輯台推薦新聞：
桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝
運動

桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄
生活

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚
文化

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化
文化

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

彰化糖鐵國家綠道21棵樹遭剝皮打孔 縣府緊急處理

2024/2/19 19:15（2/19 20:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
彰化縣糖鐵國家綠道2棵大葉山欖及19棵雨豆樹遭惡意破壞，縣府19日下午已向派出所報案，也會同專業植栽廠商至現場勘查並請教樹醫師，研議緊急處理方案。（林淑玲提供）中央社記者鄭維真彰化傳真 113年2月19日
彰化縣糖鐵國家綠道2棵大葉山欖及19棵雨豆樹遭惡意破壞，縣府19日下午已向派出所報案，也會同專業植栽廠商至現場勘查並請教樹醫師，研議緊急處理方案。（林淑玲提供）中央社記者鄭維真彰化傳真 113年2月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化19日電）彰化縣糖鐵國家綠道有21棵行道樹今天被發現遭剝皮、近根部被打孔，地方憂心恐枯死，縣府獲報後立即報案，並會同專家勘查，將研議緊急處理方案。

彰化縣湖埔社區大學執行長林淑玲接受中央社記者電訪時表示，此路段行道樹靠近溪湖中央公園，原本枝葉茂密的雨豆樹形成綠色隧道，是許多民眾騎單車、觀光小火車必經之路，對生態及觀光都具重大意義。

林淑玲說，遭惡意破壞的樹木包括2棵大葉山欖及19棵雨豆樹，其中1棵雨豆樹應是近日被環狀剝樹皮，並打洞灌入藥物，樹皮上還留有藥物痕跡；其餘樹木則是接近根部被打孔，部分已木質化，不知能否存活，令人痛心，明天會邀請樹醫師勘查。

彰化縣政府城市暨觀光發展處回應，今天下午已向派出所報案，協助調閱監視器釐清原因，也已會同專業植栽廠商至現場勘查並請教樹醫師，研議緊急處理方案。

依據彰化縣樹木保育自治條例，既有的行道樹及公共園區樹木不得侵害、毀損，違者可依情節輕重，處新台幣5千元以上、5萬元以下罰鍰，並限期恢復原狀；惡意破壞者也可能涉嫌觸犯刑法第354條毀損罪，可處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。（編輯：陳仁華）1130219

彰化縣糖鐵國家綠道21棵行道樹19日被發現遭惡意破壞，湖埔社區大學執行長林淑玲指出，樹木接近根部有打孔痕跡，部分已木質化，不知能否存活，將請樹醫師勘查。（林淑玲提供）中央社記者鄭維真彰化傳真 113年2月19日
彰化縣糖鐵國家綠道21棵行道樹19日被發現遭惡意破壞，湖埔社區大學執行長林淑玲指出，樹木接近根部有打孔痕跡，部分已木質化，不知能否存活，將請樹醫師勘查。（林淑玲提供）中央社記者鄭維真彰化傳真 113年2月19日
彰化縣糖鐵國家綠道21棵行道樹19日被發現遭破壞，其中1棵雨豆樹疑近日被環狀剝樹皮，並打洞灌入藥物，樹皮上還留有藥物痕跡。（林淑玲提供）中央社記者鄭維真彰化傳真 113年2月19日
彰化縣糖鐵國家綠道21棵行道樹19日被發現遭破壞，其中1棵雨豆樹疑近日被環狀剝樹皮，並打洞灌入藥物，樹皮上還留有藥物痕跡。（林淑玲提供）中央社記者鄭維真彰化傳真 113年2月19日
#彰化縣
#陳仁華
#林淑玲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.36