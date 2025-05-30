開箱老照片》金門國家公園標誌

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（中央社網站）1996年（民國85年）5月30日：由黃政坤設計的圖案，成為中華民國第六座國家公園--金門國家公園的標誌。

「國家公園」是指具有國家代表性之自然區域或人文史蹟，民國61年《國家公園法》公布實施後，自71年起陸續成立墾丁、玉山、陽明山、太魯閣、雪霸、金門、東沙環礁、台江等國家公園及壽山國家自然公園，其標誌均富有代表意涵。

其中，以戰地風光、海上公園著稱的金門國家公園除了戰役紀念史蹟、傳統聚落及文物外，在地質上由花崗片麻岩構成的丘陵地形，自然環境特殊，為候鳥遷徙中繼站，具有研究及解說價值。

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因此金門國家公園的標誌以傳統閩南式建築的馬背造型，搭配代表吉祥的紅色構成整體圖案主軸，突顯金門豐富的人文史蹟與傳統聚落，外圈則以綠色代表金門亦有豐富的自然資源，例如鳥類等自然資源。

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