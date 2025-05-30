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開箱老照片》金門國家公園標誌

2025/5/30 07:00
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金門國家公園的標誌公布，由黃政坤設計的圖案雀屏中選，成為中華民國第六座國家公園的標誌。中央社記者倪國炎攝 85年5月30日
金門國家公園的標誌公布，由黃政坤設計的圖案雀屏中選，成為中華民國第六座國家公園的標誌。中央社記者倪國炎攝 85年5月30日
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（中央社網站）1996年（民國85年）5月30日：由黃政坤設計的圖案，成為中華民國第六座國家公園--金門國家公園的標誌。

「國家公園」是指具有國家代表性之自然區域或人文史蹟，民國61年《國家公園法》公布實施後，自71年起陸續成立墾丁、玉山、陽明山、太魯閣、雪霸、金門、東沙環礁、台江等國家公園及壽山國家自然公園，其標誌均富有代表意涵。

其中，以戰地風光、海上公園著稱的金門國家公園除了戰役紀念史蹟、傳統聚落及文物外，在地質上由花崗片麻岩構成的丘陵地形，自然環境特殊，為候鳥遷徙中繼站，具有研究及解說價值。

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因此金門國家公園的標誌以傳統閩南式建築的馬背造型，搭配代表吉祥的紅色構成整體圖案主軸，突顯金門豐富的人文史蹟與傳統聚落，外圈則以綠色代表金門亦有豐富的自然資源，例如鳥類等自然資源。

想看更多國家公園的照片，立即到中央社影像空間。1140530

栗喉蜂虎為金門外島夏季最具特色的候鳥，羽色艷麗，捕食敏捷，被譽為「夏日精靈」，金門國家公園管理處列為夏季賞鳥活動主角。中央社記者倪國炎攝 94年7月6日
栗喉蜂虎為金門外島夏季最具特色的候鳥，羽色艷麗，捕食敏捷，被譽為「夏日精靈」，金門國家公園管理處列為夏季賞鳥活動主角。中央社記者倪國炎攝 94年7月6日
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