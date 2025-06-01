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開箱老照片》商場禮貌運動

2025/6/1 07:00
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新光內衣公司實行禮貌運動的售貨員。中央社記者陳漢中攝　52年6月1日
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（中央社網站）1963年（民國52年）6月1日：台北市國際獅子會舉辦商場禮貌運動，於衡陽路新光標準內衣公司揭幕。

商場禮貌運動於民國51年起由台灣省商會聯合會推行，以改善商店店員的服務態度為宗旨，各縣市商業同業公會、扶輪社等團體陸續響應。

新光標準內衣公司民國52年被選定為禮貌運動的示範商場，影星王莫愁當天也到現場選購商品，並參與「最佳禮貌小姐」投票活動。

來台拍攝「山歌姻緣」的香港邵氏影星杜娟、石燕、喬莊在活動期間前往參觀，民眾為爭睹明星，還擠破了商場的三大塊玻璃。

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商場禮貌運動還印製有「商場禮貌須知」，詳訂各項服務禮儀，例如保持和藹可親的笑容、記住「顧客永遠是對的」，務求讓顧客高高興興進去，歡歡喜喜出來等。

想看更多商場禮貌運動的照片，立即到中央社影像空間。1140601

台北市代理市長周百鍊（前排左5）與獅子會成員為商場禮貌運動揭幕。中央社記者陳漢中攝　52年6月1日
台北市代理市長周百鍊（前排左5）與獅子會成員為商場禮貌運動揭幕。中央社記者陳漢中攝　52年6月1日
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