開箱老照片》淡水英國領事館慶祝女王登基
2025/6/2 07:00
（中央社網站）1953年（民國42年）6月2日：英國女王伊麗莎白二世登基，英國駐淡水領事館（今淡水紅毛城）舉辦慶祝活動。
因英國與中華民國已在1950年斷交，各國駐華使節當天均到場祝賀，唯獨我國官員缺席。
英國女王伊麗莎白二世（1926～2022）登基儀式在倫敦西敏寺舉行，沿途有數百萬民眾歡呼致意。
典禮應女王要求進行電視轉播，開歷史先河。據英國廣播公司（BBC）統計，有2700萬英國人同步收看，還有1100萬人守在收音機旁收聽實況。
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伊麗莎白二世是在位時間最長的英國君主，共70年又214天，經歷15任首相，王權風格保守穩健。在她領導下，「日不落國」挺過現代化浪潮，轉型為各國平等合作的「大英國協」。
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