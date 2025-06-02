加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 生活
開箱老照片
新聞專題
開箱老照片
首頁 / 生活

開箱老照片》淡水英國領事館慶祝女王登基

2025/6/2 07:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
前來參加慶祝活動的僑民及各國使節。中央社記者鄧錦輝攝　42年6月2日
前來參加慶祝活動的僑民及各國使節。中央社記者鄧錦輝攝　42年6月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）1953年（民國42年）6月2日：英國女王伊麗莎白二世登基，英國駐淡水領事館（今淡水紅毛城）舉辦慶祝活動。

因英國與中華民國已在1950年斷交，各國駐華使節當天均到場祝賀，唯獨我國官員缺席。

英國女王伊麗莎白二世（1926～2022）登基儀式在倫敦西敏寺舉行，沿途有數百萬民眾歡呼致意。

典禮應女王要求進行電視轉播，開歷史先河。據英國廣播公司（BBC）統計，有2700萬英國人同步收看，還有1100萬人守在收音機旁收聽實況。

google news透過 Google News追蹤中央社

伊麗莎白二世是在位時間最長的英國君主，共70年又214天，經歷15任首相，王權風格保守穩健。在她領導下，「日不落國」挺過現代化浪潮，轉型為各國平等合作的「大英國協」。

想看更多英國女王的照片，立即到中央社影像空間。1140602

領事館內擺放的女王肖像照。中央社記者鄧錦輝攝　42年6月2日
領事館內擺放的女王肖像照。中央社記者鄧錦輝攝　42年6月2日
開箱老照片
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
14
更多編輯台推薦新聞：