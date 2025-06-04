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開箱老照片》農委會銷燬走私犀牛角

2025/6/4 07:00
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馬丁拍攝犀牛角時，保育團體在旁抗議，認為焚燬活動流於作秀。中央社記者郭日曉攝　82年6月4日
馬丁拍攝犀牛角時，保育團體在旁抗議，認為焚燬活動流於作秀。中央社記者郭日曉攝　82年6月4日
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（中央社網站）1993年（民國82年）6月4日：農委會在台北市立動物園銷燬查獲的走私犀牛角、象牙。聯合國「犀牛大使」馬丁也出席，考察我國保育成效。

犀牛角在亞洲被用於傳統藥材，導致盜獵猖獗，台灣民國78年實施「野生動物保育法」，但犀牛角走私卻未曾中斷。

英國環境調查協會（EIA）81年製作聳動宣傳片，指台灣是「犀牛終結者」並呼籲國際抵制。

82年美國內政部要求台灣舉證已嚴禁犀牛角、虎骨的交易，否則將依培利修正案，建議總統柯林頓對台貿易制裁。

其後美方認為台灣未能有效禁絕此類交易，83年8月宣布禁止從台灣進口野生動物製品，這項制裁使台灣年損2300萬美元。

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在我國積極向國際社會溝通說明，並強力取締、執法下，柯林頓於84年6月宣布解除對台貿易制裁。

想看更多犀牛角的照片，立即到中央社影像空間。1140604

小朋友們帶著犀牛畫像表達對保育的關心，還有小朋友難過得哭了。中央社記者郭日曉攝　82年6月4日
小朋友們帶著犀牛畫像表達對保育的關心，還有小朋友難過得哭了。中央社記者郭日曉攝　82年6月4日
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