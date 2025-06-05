開箱老照片》國內航線禁菸

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（中央社網站）1978年（民國67年）6月5日：從這天開始，台灣國內航線客機禁止吸菸。

現在飛機上不能抽菸已是常識，但最早並沒有這項規定，因此常有機外白雲朵朵，機內煙霧瀰漫的景象，對飛安與健康都是隱患。

有鑑於此，交通部民用航空局於民國67年6月5日「世界環境日」，宣布禁止乘客於國內航班吸菸。當時經營國內航線的中華航空與遠東航空均在候機室等處張貼禁菸文宣，並由空服員協助宣導。

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至於國際航線的禁菸規定，源自國際民航組織（ICAO）1992年要求會員國於1996年7月前實施航空器內禁菸，我國在民用航空醫務中心及董氏基金會提倡下，提早一年於1995年7月1日起陸續禁菸。

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