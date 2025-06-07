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開箱老照片》台灣原子科學之父孫觀漢

2025/6/7 07:00
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台灣原子科學家孫觀漢歡度米壽。中央社記者黃旭昇台北縣傳真　89年6月7日
台灣原子科學家孫觀漢歡度米壽。中央社記者黃旭昇台北縣傳真　89年6月7日
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（中央社網站）2000年（民國89年）6月7日：原子科學家孫觀漢出席作家柏楊為他舉辦的88歲慶生會。

孫觀漢有台灣原子科學之父之稱，早年曾獲清華公費赴美深造。取得匹茲堡大學物理學博士後，專注核子物理與化學研究，獲得多項專利，被美國時代週刊譽為核子物理研究新頁的開啟者。

民國48年，孫觀漢應國立清華大學校長梅貽琦之邀，回台規劃成立原子科學研究所，並擔任首任所長，任內完成興建台灣第一座原子爐，為國內的原子科學研究奠定重要基礎。

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除了學術成就，孫觀漢多次諫請釋放因白色恐怖入獄的作家柏楊，展現的人道關懷及勇氣為人稱道。民國66年，柏楊獲釋後，素未謀面的兩人結為好友。

想看更多孫觀漢的照片，立即到中央社影像空間。1140607

#柏楊
#國立清華大學
台灣原子科學之父孫觀漢（右）由作家柏楊（左）等人陪同，歡度88歲生日。中央社記者蘇聖斌攝　89年6月7日
台灣原子科學之父孫觀漢（右）由作家柏楊（左）等人陪同，歡度88歲生日。中央社記者蘇聖斌攝　89年6月7日
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