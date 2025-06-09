開箱老照片》高施傳義士紀念碑
2025/6/9 07:00（6/9 07:16 更新）
（中央社網站）1971年（民國60年）6月9日：台北市雙連火車站前豎立一座義士紀念碑，紀念捨己救人的鐵路看柵工高施傳。
在台北捷運興建之前，曾有一條往來台北與淡水的鐵路支線─淡水線。民國59年10月31日下午，淡水線錦西街平交道的柵欄已經放下，一輛公車欲強行穿越，遭柵欄鋼索纏住，進退不得。
57歲的鐵路看柵工高施傳見狀，進入鐵道協助公車脫困，並清理現場避免火車行經翻覆造成傷亡，最後卻因走避不及不幸殉職。
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為紀念高施傳的義行，當局為他鑄造胸像、設置紀念碑。隨著台鐵淡水線拆除、改建台北捷運，紀念碑因而遷移，捷運完工後，高施傳義士紀念碑被重建並安置於北捷雙連站線形公園，鄰近台北市文昌宮。
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