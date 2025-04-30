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基隆92年歷史紀念碑 文史工作者提報文資搶救

2025/4/30 20:32（4/30 20:41 更新）
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基隆市八堵火車站附近某加油站旁，有座昭和8年（1933年）設置的「越智兵五郎」紀念碑（圖），至今有92年歷史；文史工作者發現被放置在山邊小角落，30日向市府文觀局提報「歷史建築-碑碣」，希望能搶救紀念碑。（盧姓教師提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年4月30日
基隆市八堵火車站附近某加油站旁，有座昭和8年（1933年）設置的「越智兵五郎」紀念碑（圖），至今有92年歷史；文史工作者發現被放置在山邊小角落，30日向市府文觀局提報「歷史建築-碑碣」，希望能搶救紀念碑。（盧姓教師提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年4月30日
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（中央社記者王朝鈺基隆30日電）基隆市八堵火車站附近某加油站旁有座92年歷史的「越智兵五郎」紀念碑，文史工作者發現被放置在山邊小角落，今天向市府文觀局提報「歷史建築－碑碣」，盼能搶救紀念碑。

有文史工作者從昭和8年（1933年）2月9日「台灣日日新報」記載發現，基隆市義重町（現今基隆市信二路、義二路一帶）「金越吳服店」店主越智兵五郎為市內窮民救恤資金，捐贈八堵車站前約3000坪的土地給基隆市政府，推測是市政府為了感念「越智兵五郎」善舉而設置這紀念碑。

基隆高中盧姓教師在臉書（Facebook）表示，昭和8年的越智兵五郎捐地紀念碑為什麼消失了，竟然在一個小角落又發現它「殘存的一絲氣息」。

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經記者了解，由於加油站施工，紀念碑因在工區內，施工團隊將原有基座及碑文分開，暫置後山坡小徑旁，等工程完工，將再討論處置方式。

基隆市政府文化觀光局指出，目前紀念碑沒有文資身分，今天收到盧姓教師投書，經聯繫後，盧姓教師已填妥列冊提報表「歷史建築－碑碣」送交文觀局，後續將確認是否具有相對應文資價值，會請委員會勘評估，若初步會勘後具有文資價值，將排入審議名單。（編輯：戴光育）1140430

#觀光局
#基隆市
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