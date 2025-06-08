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開箱老照片》台灣第一位女鎮長林雪美

2025/6/8 07:00
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就任一年多的三峽鎮長林雪美，在鎮長室前留影。中央社記者秦炳炎攝　50年6月8日
就任一年多的三峽鎮長林雪美，在鎮長室前留影。中央社記者秦炳炎攝　50年6月8日
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（中央社網站）1961年（民國50年）6月8日：三峽鎮長林雪美任期甫滿一週年。她是台灣歷史上第一位女鎮長。

林雪美畢業於台灣省台北女子師範學校（今台北市立大學），曾任國小教師。父親林義為前任三峽鎮長，因涉訟被判當選無效，時年28歲的林雪美因此代父參加補選。

當年性別平等觀念尚未普及，林雪美的參選曾遭受歧視與打壓，但她仍以正面態度迎戰。民國49年5月15日，林雪美以6224票高票當選第四屆三峽鎮長，成為台灣第一位女鎮長，在縣市自治史上寫下新頁。

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民國53年，林雪美於鎮長任期屆滿後，轉戰台北縣第二選區議員選舉，並當選第六屆台北縣議員。

想看更多林雪美的照片，立即到中央社影像空間。1140608

#三峽
#台灣省
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