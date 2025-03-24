日本石川縣議會正副議長出爐 皆由女性出任創首例

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（中央社東京24日綜合外電報導）日本媒體今天報導，石川縣議會本月稍早選出新任正副議長，這是當地首次由女性出任議長，而且正副議長皆為女性，創下日本各地議會首例。

「讀賣新聞」報導，石川縣議會於本月19日選出56歲的安居知世與62歲的八田知子，分別出任正副議長。

由日本各地議會議長組成的「全國都道府縣議會議長會」指出，女性就任石川縣議會議長，為日本各地議會的第6例，福岡縣、滋賀縣等地也曾有前例。然而，根據各地縣議會事務局，這些前例的副議長皆為男性。

石川縣議會每年都會依慣例選出正副議長，而議會最大會派（指議會內理念相同議員所組成的政治團體）自民黨會派會依據當選次數、年齡等資歷推舉人選。

新任石川縣議會議長安居於2011年首度當選縣議會議員，目前處於第4個任期，並曾任自民黨石川縣連（地方黨部）政調會長等職務。

她當選第107任議長後告訴媒體記者，「今年是復興元年，希望盡全力重建能登半島地震與奧能登豪雨災區。」

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包含安居與八田在內，石川縣議會目前僅有4名女性議員，安居就此表示，「我希望女性出任議長成為常見狀況，並努力使不同立場的女性更容易參政，加入議會運作」，她也期待揭開女性參與縣政的新頁。

石川縣知事馳浩當天也向媒體表示，「從女性活躍的觀點來看，樂見她們以柔軟的視角參與縣政運作」。（譯者：楊惟敬/核稿：施施）1140324