加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
罷免連署查水表爭議 檢調搜索花蓮縣府、約談民政處長
首頁 / 國際

日本石川縣議會正副議長出爐 皆由女性出任創首例

2025/3/24 17:35（3/24 17:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
石川縣議會19日選出新任正副議長，由安居知世（後）和八田知子（前）出任。（共同社）
石川縣議會19日選出新任正副議長，由安居知世（後）和八田知子（前）出任。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京24日綜合外電報導）日本媒體今天報導，石川縣議會本月稍早選出新任正副議長，這是當地首次由女性出任議長，而且正副議長皆為女性，創下日本各地議會首例。

「讀賣新聞」報導，石川縣議會於本月19日選出56歲的安居知世與62歲的八田知子，分別出任正副議長。

由日本各地議會議長組成的「全國都道府縣議會議長會」指出，女性就任石川縣議會議長，為日本各地議會的第6例，福岡縣、滋賀縣等地也曾有前例。然而，根據各地縣議會事務局，這些前例的副議長皆為男性。

石川縣議會每年都會依慣例選出正副議長，而議會最大會派（指議會內理念相同議員所組成的政治團體）自民黨會派會依據當選次數、年齡等資歷推舉人選。

新任石川縣議會議長安居於2011年首度當選縣議會議員，目前處於第4個任期，並曾任自民黨石川縣連（地方黨部）政調會長等職務。

她當選第107任議長後告訴媒體記者，「今年是復興元年，希望盡全力重建能登半島地震與奧能登豪雨災區。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

包含安居與八田在內，石川縣議會目前僅有4名女性議員，安居就此表示，「我希望女性出任議長成為常見狀況，並努力使不同立場的女性更容易參政，加入議會運作」，她也期待揭開女性參與縣政的新頁。

石川縣知事馳浩當天也向媒體表示，「從女性活躍的觀點來看，樂見她們以柔軟的視角參與縣政運作」。（譯者：楊惟敬/核稿：施施）1140324

#日本
#自民黨
#石川縣
#馳浩
#女性
延伸閱讀
日本參院改選前哨戰 東京都議員選舉6/22投開票日本首相石破茂出席自民黨大會 盼贏得今夏參議院選舉日媒民調 石破茂內閣支持率創上任後新低日眾院通過2025年度預算案 史上最大規模115兆日圓
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：