日本首相石破茂出席自民黨大會 盼贏得今夏參議院選舉

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（中央社東京9日綜合外電報導）日本執政黨自民黨今天召開黨大會，身兼總裁（黨主席）的日相石破茂演講時，提到今年6月的東京都議會選舉與夏季的參議院選舉，並表明「必須勝出，將全力以赴」。

「讀賣新聞」與共同社報導，自民黨今天在東京都內一間飯店召開黨大會。石破茂在大會發表演說時，回顧自民黨2009年淪為在野黨的經歷，表示「希望再度重拾當時的謙虛」。

自民黨大會今天通過2025年運動方針，內容載明作為少數執政黨，贏得今年夏季舉行的參議院選舉是「最重要的課題」。

另外，運動方針的內容也包含制定「令和版政治改革大綱」，作為派閥政治獻金問題爆發後政治改革的一部分。

自民黨幹事長森山裕在黨務報告中表示，今年11月適逢建黨70週年，將推出新的「國家願景」，並依據國際情勢等中長期課題，闡述希望實現的目標。

自民黨也決定修改黨章，明文規定由前首相麻生太郎出任的自民黨最高顧問一職。

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在野黨立憲民主黨、國民民主黨的最大支持團體「日本勞動組合（工會）總連合會」（簡稱連合）的會長芳野友子，今天以來賓身分出席黨大會，在致詞時呼籲導入開放婚後能讓夫婦選擇不同姓氏的「選擇性夫婦不同姓」制度。

這是2005年以來，再度有連合的會長出席自民黨大會。此外，日本財經界最大的團體「經濟團體連合會」（經團連）會長十倉雅和、執政聯盟之一的公明黨代表齊藤鐵夫等人，也出席今天的大會。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）1140309