加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
12日前西半部高溫上看30度 15日冷氣團南下北部低溫探13度
首頁 / 國際
石破茂
新聞專題
石破茂1/245
首頁 / 國際

日本首相石破茂出席自民黨大會 盼贏得今夏參議院選舉

2025/3/9 18:09（3/9 19:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本首相石破茂9日出席自民黨大會。（共同社）
日本首相石破茂9日出席自民黨大會。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京9日綜合外電報導）日本執政黨自民黨今天召開黨大會，身兼總裁（黨主席）的日相石破茂演講時，提到今年6月的東京都議會選舉與夏季的參議院選舉，並表明「必須勝出，將全力以赴」。

「讀賣新聞」與共同社報導，自民黨今天在東京都內一間飯店召開黨大會。石破茂在大會發表演說時，回顧自民黨2009年淪為在野黨的經歷，表示「希望再度重拾當時的謙虛」。

自民黨大會今天通過2025年運動方針，內容載明作為少數執政黨，贏得今年夏季舉行的參議院選舉是「最重要的課題」。

另外，運動方針的內容也包含制定「令和版政治改革大綱」，作為派閥政治獻金問題爆發後政治改革的一部分。

自民黨幹事長森山裕在黨務報告中表示，今年11月適逢建黨70週年，將推出新的「國家願景」，並依據國際情勢等中長期課題，闡述希望實現的目標。

自民黨也決定修改黨章，明文規定由前首相麻生太郎出任的自民黨最高顧問一職。

google news透過 Google News追蹤中央社

在野黨立憲民主黨、國民民主黨的最大支持團體「日本勞動組合（工會）總連合會」（簡稱連合）的會長芳野友子，今天以來賓身分出席黨大會，在致詞時呼籲導入開放婚後能讓夫婦選擇不同姓氏的「選擇性夫婦不同姓」制度。

這是2005年以來，再度有連合的會長出席自民黨大會。此外，日本財經界最大的團體「經濟團體連合會」（經團連）會長十倉雅和、執政聯盟之一的公明黨代表齊藤鐵夫等人，也出席今天的大會。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）1140309

#日本
#自民黨
#麻生太郎
#齊藤鐵夫
#石破茂
#參議院
#森山裕
石破茂
川普批美日安保條約不互惠 石破茂：日提供美軍基地川普政府盼日本調高防衛費 日方表示礙難接受
森山裕
歡迎救國團訪日團 前日相麻生盼台日關係更緊密共同社：石破茂稱盼在最佳時機訪問中國
石破茂
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普批美日安保條約不互惠 石破茂：日提供美軍基地
17
更多編輯台推薦新聞：