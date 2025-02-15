蘭嶼鄉長補選 吳清美以623票勝出

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣15日電）蘭嶼鄉長補選今天投開票，根據台東縣選委會資料，無黨籍59歲吳清美以623票勝出，吳清美擔任卑南鄉公所機要秘書，返鄉參選提出提升旅遊品質等政見。

蘭嶼鄉長謝胡源去年11月28日猝逝，依據地方制度法辦理補選，共有4名候選人競爭，分別是鄉公所秘書周孋珠、前縣議員黃天德、卑南鄉公所秘書吳清美及國小校長夏曼威廉斯，均以無黨籍參選。

今天投開票，根據台東縣選委會資料，投票率37.05%，吳清美獲得623票，夏曼威廉斯399票、黃天德286票、周孋珠249票，由吳清美勝出。

透過 Google News 追蹤中央社

2022年吳清美曾代表國民黨參選蘭嶼鄉長，以382票之差敗給無黨籍的謝胡源，目前任職於卑南鄉公所機要，具有基層行政經驗。

吳清美關注民生建設、觀光環境、行政效率，提出的政見有修繕農路、增設公共廁所、新建開元港候船室，提升居民與遊客的便利性；推廣在地工藝品牌、建設旅遊中心，提升旅遊環境；培育水電與船舶技術人才，提升就業機會。（編輯：郭諭儒）1140215